Асфальт сошел вместе со снегом: как первая оттепель "смыла" дороги в Киеве, Днепре и на Ровенщине

Дороги в Украине превратились в ямы после зимы / © ТСН

С приходом мартовской оттепели украинцы массово жалуются на критическое состояние дорожного покрытия: улицы покрылись многочисленными ямами и выбоинами, которые становятся настоящими ловушками для водителей.

Об этом говорится в материале корреспондентов ТСН.

Погода в Киеве и влияние на дорожное покрытие

Ситуация на дорогах Киева в начале марта 2026 года традиционно обострилась. Водители жалуются: глубокие выбоины прячутся под лужами, что приводит к повреждениям колес и подвесок автомобилей. Пешеходы же жалуются на грязь и опасность быть забрызганными во время проезда авто через очередную «водную ловушку».

Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак говорит, что его антифаворит — это улица Закревского на Троещине. Он отмечает, что такого количества ям еще не видел.

Во время инспекции Дмитрию Фурдаку удалось встретить ремонтную бригаду. Один из работников успел коротко прокомментировать ситуацию.

Ремонтник: «Мороз, оно выдавливает асфальт, получаются трещины и ямы».

Ремонтники отмечают, что не знают, сколько времени продержится ямочный ремонт.

ТСН направила запрос к столичной власти, почему дороги в Киеве в таком плохом состоянии.

Трасса Киев-Чоп: где большие выбоины

В окрестностях Ривного, где расположен выезд на трассу Киев-Чоп, водителям приходится быть максимально бдительными. Местные отмечают: путь к «международке» никогда не был идеальным, но этой весной ситуация стала критической. Здесь можно и в выбоину вскочить, и на «горбочке» подскочить так, что подвеска не выдержит.

Больше всего нареканий вызывает отрезок трассы со стороны Дубно в сторону Ривне. Здесь ямы не просто единичные — дорога ими буквально «устлана». Водители жалуются, что навигаторы в машинах не успевают предупреждать об опасности.

Водитель: «Мы стабильно ездим, ужасная дорога. На прошлой неделе ехал, то два колеса на прицепе у меня пробилось. Очень долго я стоял, пока приехали, помогли».

Особенно опасно передвигаться по этому участку ночью: выбоины глубокие, и если машина влетает в такую ловушку, то обычно страдает сразу несколько колес или даже днище авто. Наиболее разбитой оказалась правая полоса, из-за чего весь поток транспорта пытается перестроиться левее. Это создает пробки и существенно замедляет движение.

Вдоль трассы все чаще можно увидеть автомобили с включенной «аварийкой». Водители вынуждены собственноручно крутить запаски или ждать техническую помощь после неудачной встречи с очередной ямой.

Мосты в Днепре: где вместо дороги — ямы

Зима на Днепропетровщине оказалась сверхсложной не только для энергосистемы, но и для дорожного покрытия. Кое-где не устояли дороги, которые держались годами.

«Самая критическая ситуация сейчас на мостах, виадуках и съездах с них. Ямы появляются буквально за ночь, превращая поездку в лотерею с порезанными колесами и разбитой ходовой», — говорит корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

В самом Днепре водители больше всего жалуются на состояние переправ и магистральных улиц. В крупных жилых массивах, где расположены сотни домов, предприятия и детские спортивные школы, дороги испещрены глубокими выбоинами. Чтобы хоть как предостеречь коллег, водители вставляют в ямы шины и ветки деревьев.

Водители в Днепре: «Худшие дороги — это мосты: Новый мост, Донецкое шоссе и даже проспект Поля. Дорог просто нет — только пробитые и порезанные колеса. Передвигаться как-то можно, но это настоящий капец».

За пределами города ситуация еще сложнее. Серьезно разбита трасса на Павлоград, но «лидером» антирейтинга водители называют дорогу на Царичанку. Из-за глубоких выбоин и наплывов асфальта грузовики там буквально теряют прицепы.

Отдельная болезненная тема — дороги в прифронтовых громадах. Здесь дороги фактически отсутствуют. Покрытие, которое ежедневно выдерживает обстрелы и тяжелую военную технику, окончательно добила жесткая зима.

Это критическая проблема, ведь именно по этим дорогам ежедневно курсируют эвакуационные авто с ранеными, везется гуманитарная помощь и работает вся военная логистика. Ремонтировать их сейчас практически невозможно из-за постоянной опасности для дорожников.

В Днепре кое-где уже начали ямочный ремонт — наиболее опасные участки засыпают, а также взялись за починку трамвайных путей. Однако для полного восстановления стратегических трасс области нужны масштабные работы и благоприятная погода.

На плохие дороги жалуются жители других регионов — Львовщины, Черновицкой, Харьковской областей.

ТСН продолжает собирать информацию о состоянии дорог по всей стране. Если в вашем городе или селе асфальт «сошел вместе со снегом» — сообщайте нам через QR-код на экране или в наших соцсетях.

