Асфальт зійшов разом зі снігом: як перша відлига "змила" дороги в Києві, Дніпрі та на Рівненщині

З приходом березневої відлиги українці масово скаржаться на критичний стан дорожнього покриття: вулиці вкрилися численними ямами та вибоїнами, які стають справжніми пастками для водіїв.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

Погода у Києві та вплив на дорожнє покриття

Ситуація на дорогах Києва на початку березня 2026 року традиційно загострилася. Водії нарікають: глибокі вибоїни ховаються під калюжами, що призводить до пошкоджень коліс та підвісок автомобілів. Пішоходи ж скаржаться на бруд та небезпеку бути забризканими під час проїзду авто через чергову «водну пастку».

Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак каже, що його антифаворит — це вулиця Закревського на Троєщині. Він зазначає, що такої кількості ям ще не бачив.

Під час інспекції Дмитру Фурдаку вдалося зустріти ремонтну бригаду. Один із працівників встиг коротко прокоментувати ситуацію.

Ремонтник: «Мороз, воно видавлює асфальт, виходять тріщини і ями».

Ремонтники зазначають, що не знають, скільки часу протримається ямковий ремонт.

ТСН надіслала запит до столичної влади, чому дороги у Києві в такому поганому стані.

Траса Київ–Чоп: де великі вибоїни

На околицях Рівного, де розташований виїзд на трасу Київ–Чоп, водіям доводиться бути максимально пильними. Місцеві зазначають: шлях до «міжнародки» ніколи не був ідеальним, але цієї весни ситуація стала критичною. Тут можна і у вибоїну вскочити, і на «горбочку» підскочити так, що підвіска не витримає.

Найбільше нарікань викликає відрізок траси зі сторони Дубна в бік Рівного. Тут ями не просто поодинокі — дорога ними буквально «встелена». Водії скаржаться, що навігатори в машинах не встигають попереджати про небезпеку.

Водій: «Ми стабільно їздимо, жахлива дорога. Минулого тижня їхав, то два колеса на причепі в мене пробилося. Дуже довго я стояв, поки приїхали, допомогли».

Особливо небезпечно пересуватися цією ділянкою вночі: вибоїни глибокі, і якщо машина влітає в таку пастку, то зазвичай страждає одразу кілька коліс або навіть днище авто. Найбільш розбитою виявилася права смуга, через що весь потік транспорту намагається перестроїтися лівіше. Це створює затори та суттєво уповільнює рух.

Вздовж траси все частіше можна побачити автомобілі з увімкненою «аварійкою». Водії змушені власноруч крутити запаски або чекати на технічну допомогу після невдалої зустрічі з черговою ямою.

Мости у Дніпрі: де замість дороги — ями

Зима на Дніпропетровщині виявилася надскладною не лише для енергосистеми, а й для дорожнього покриття. Подекуди не встояли шляхи, які трималися роками.

«Найкритичніша ситуація наразі на мостах, віадуках та з’їздах із них. Ями з’являються буквально за ніч, перетворюючи поїздку на лотерею з порізаними колесами та розбитою ходовою», — каже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

У самому Дніпрі водії найбільше нарікають на стан переправ та магістральних вулиць. У великих житлових масивах, де розташовані сотні будинків, підприємства та дитячі спортивні школи, дороги поцятковані глибокими вибоїнами. Аби хоч як застерегти колег, водії вставляють у ями шини та гілки дерев.

Водії у Дніпрі: «Найгірші дороги — це мости: Новий міст, Донецьке шосе та навіть проспект Поля. Доріг просто немає — лише пробиті та порізані колеса. Пересуватися якось можна, але це справжній капець».

Поза межами міста ситуація ще складніша. Серйозно розбита траса на Павлоград, але «лідером» антирейтингу водії називають дорогу на Царичанку. Через глибокі вирви та напливи асфальту вантажівки там буквально гублять причепи.

Окрема болюча тема — дороги у прифронтових громадах. Тут шляхи фактично відсутні. Покриття, яке щодня витримує обстріли та важку військову техніку, остаточно добила жорстка зима.

Це критична проблема, адже саме цими дорогами щодня курсують евакуаційні авто з пораненими, везеться гуманітарна допомога та працює вся військова логістика. Ремонтувати їх зараз практично неможливо через постійну небезпеку для дорожників.

У Дніпрі подекуди вже розпочали ямковий ремонт — найбільш небезпечні ділянки засипають, а також взялися за лагодження трамвайних колій. Проте для повного відновлення стратегічних трас області потрібні масштабні роботи та сприятлива погода.

На погані дороги скаржаться у мешканці інших регіонів — Львівщини, Чернівеччини, Харківщини.

ТСН продовжує збирати інформацію про стан доріг по всій країні. Якщо у вашому місті чи селі асфальт «зійшов разом зі снігом» — повідомляйте нам через QR-код на екрані або у наших соцмережах.

