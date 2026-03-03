В Україні може з’явитися нове свято: що пропонують у Раді

Верховна Рада / © iStock

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №15053, який передбачає встановлення нового державного свята — Дня української музики.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Як відзначатимуть свято

Проєкт постанови передбачає не лише офіційне встановлення святкової дати, а й доручення Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після ухвалення документа розробити детальний план заходів.

Також місцевим органам виконавчої влади, зокрема обласним та Київській міській державним адміністраціям, рекомендується сприяти підготовці та проведенню тематичних подій.

За словами авторів проєкту, реалізація ініціативи не потребує виділення додаткових коштів із державного бюджету або внесення змін до чинного законодавства.

Коли святкуватимуть День української музики

Свято планують відзначати щороку у третю суботу вересня. Цю дату обрали на честь легендарного фестивалю «Червона рута» 1989 року. Саме тоді у Чернівцях вперше публічно заспівали Гімн України, який на той час був під забороною. Ідея свята виникла у вересні 2025 року під час зустрічі представників музичної індустрії з керівництвом Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що в умовах війни музика виконує роль культурного спротиву та допомагає зберігати національну ідентичність. Запровадження окремого дня має на меті зміцнити національну єдність, підтримати вітчизняних виконавців і сприяти популяризації українського мистецтва на міжнародному рівні. Наразі документ очікує на розгляд у сесійній залі парламенту.

Нагадаємо, в Україні можуть остаточно відмовитися від святкування 8 Березня на користь нового національного свята. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня української жінки, який має замінити свято з радянським минулим.

В Раді пропонують запровадити в Україні нову пам’ятну дату — День Біблії. Дата 31 жовтня обрана тому, що перша Біблія, перекладена сучасною українською мовою, побачила світ 31 жовтня 1903 року.