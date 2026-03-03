В Україні хочуть скасувати свято 8 Березня: подробиці

8 Березня / © Фото з відкритих джерел

В Україні можуть остаточно відмовитися від святкування 8 Березня на користь нового національного свята. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня української жінки, який має замінити свято з радянським минулим.

Про це йдеться на офіційному порталі.

На сайті Верховної Ради з’явилася інформація про реєстрацію проєкту постанови №15052. Документ передбачає встановлення в Україні нового святкового дня — Дня української жінки. Наразі відомо, що проєкт уже передано на розгляд керівництву парламенту.

До слова, Міжнародний жіночий день традиційно відзначали 8 березня — свято, яке міцно закріпилося в календарі ще за часів перебування України у складі Радянського Союзу.

Чому хочуть скасувати 8 березня

Дискусії навколо доцільності святкування 8 Березня тривають не перший рік. У зв’язку з процесами декомунізації та відмовою суспільства від радянських традицій, в Україні вже лунали пропозиції повністю скасувати цей день.

Раніше в парламенті вже була спроба змінити календар свят: законопроєктом №9009 пропонувалося скасувати 8 Березня та запровадити День української жінки 25 лютого, у день народження видатної Лесі Українки. Проте тоді цей закон так і не ухвалили.

Нагадаємо, 8 березня в Україні офіційно залишається державним святом — Міжнародним жіночим днем. Його статус закріплений у статті 73 Кодексу законів про працю України, де ця дата визначена як святковий і неробочий день.

Водночас під час дії воєнного стану застосовуються спеціальні норми трудового законодавства. Закон № 2136-IX від 15 березня 2022 року передбачає тимчасове призупинення положень щодо святкових і неробочих днів, а також їх перенесення.

Таким чином, попри офіційний статус свята, додатковий вихідний або компенсація у разі збігу з вихідним днем не надаються. Зокрема, якщо 8 березня припадає на суботу чи неділю, день відпочинку не переноситься, а дата залишається звичайним календарним вихідним без окремих пільг, пов’язаних зі святом.