Удари США та Ізраїлю по Ірану: на чию сторону став Китай

Прапор Китаю. / © Associated Press

Китай висловив думку про те, що Іран не займається розробкою ядерної зброї. Саме тому Пекін наполягає на припиненні ударів США та Ізраїлю по території країни

Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, повідомляє «Укрінформ».

«Ми відзначаємо, що Іран неодноразово підтверджував відсутність у нього намірів розробляти ядерну зброю», — сказала Мао.

З її слів, Тель-Авів і Вашингтон розпочали військову операцію під час переговорного процесу з Тегераном, який нібито «демонстрував зацікавленість у досягненні домовленостей». Мовляв, своїми діями Ізраїль і США порушили норми міжнародного права і спричинили посилення напруженості на Близькому Сході.

«Пекін послідовно виступає за мирне врегулювання іранської ядерної проблеми шляхом діалогу та переговорів і поважає законне право Тегерана на мирне використання атомної енергії», — заявила представниця китайського МЗС.

Пекін, наголосила Мао, закликаємо до «негайного припинення воєнних дій, якнайшвидшого відновлення діалогу і переговорів», а також — до відновлення миру і стабільності на Близькому Сході і в усьому світі».

Окрім того, Мао Нін закликала не пов’язувати питання Тайваню з ударами США по Ірану.

«Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю і тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю. Розв’язання цього питання повністю залежить від китайського народу», — додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ КНР Ван Ї назвав загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час атаки 28 лютого «відвертим вбивством лідера суверенної держави». Дипломат назвав це порушенням міжнародних норм. З його слів, односторонні дії без мандата ООН лише підривають світовий порядок.