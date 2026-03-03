На Вінниччині на хабарях викрили медиків

На Вінниччині розгорівся черговий гучний скандал: за один тиждень правоохоронці вдруге затримали медиків, які торгували фіктивними діагнозами. Під час обшуків слідчі буквально застеляли підлогу килимами з доларів та гривень. Виявилося, що в Літинській лікарні діяв справжній сімейний підряд.

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з’ясовувала, чому гучна реформа МСЕК не завадила лікарям і далі збагачуватися на ухилянтах.

Сімейний бізнес: невропатологиня та хірург

У звичайній хаті панує безлад, але серед старих речей слідчі знаходять пачки готівки. Це помешкання родини Бондарчуків. Мати, Тетяна Бондарчук, понад 20 років працювала невропатологом і була членом ВЛК. Її 27-річний син Андрій — травматолог у тій же Літинській районній лікарні.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 200 тисяч доларів та 350 тисяч гривень. Ця сума співмірна з річним бюджетом усієї лікарні.

Василь Жовнір, директор Літинської ЦРЛ: «Це шокова терапія. Лікарня потребувала травматолога, він прийшов уже дорослим фахівцем. Професійні працівники, до них зверталося багато пацієнтів».

Як працювала схема

Слідство встановив, що «клієнти» призовного віку спочатку зверталися до сина-травматолога. Той ставив фіктивний діагноз (наприклад, остеопороз) і направляв пацієнта у відділення неврології до своєї матері.

Там чоловіків клали на «стаціонар» на 10 днів, формуючи пакет документів для експертної комісії. За декілька днів до засідання лікарка телефонувала пацієнту і називала ціну — 3 000 доларів, частину з яких, за версією слідства, передавали спільникам в експертних командах.

Самі з «інвалідністю» та мільйонами

Цікаво, що 47-річна невропатологиня та її 27-річний син самі офіційно є особами з інвалідністю та отримують пенсії від держави. На суді Тетяна Бондарчук заявила, що знайдені гроші — це нібито виплати від держави за загиблого брата.

Суд призначив обом тримання під вартою або заставу в 266 тисяч гривень. За сина кошти внесли одразу, а мати після затримання потрапила до лікарні.

Чому реформа МСЕК не спрацювала?

Рік тому систему МСЕК замінили на експертні команди повсякденного функціонування. У МОЗ обіцяли: автоматичний розподіл справ унеможливить корупцію. Проте справа з Літина доводить — корупційний ризик просто перемістився на рівень лікуючого лікаря.

Тамара Дудчик, в.о. заступника директора Вінницької обласної лікарні: «Якщо пакет документів фіктивний, команда експертів не завжди може це виявити. Вони бачать записи в системі ЄСОС, але не застраховані від того, наскільки правдивими є ці записи на папері».

Електронна система фіксує «цифровий слід» кожного лікаря, але це не зупиняє медиків. Попит на послугу настільки великий, що суми хабарів навіть зросли. Навіть приватні клініки Вінниці почали офіційно пропонувати «супровід у зборі документів для інвалідності».

Поки готувався сюжет, на Вінниччині затримали ще одну групу: сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні. У них вилучили ще мільйон гривень та 200 тисяч доларів. За другу групу інвалідності вони правили 5 000 доларів.

