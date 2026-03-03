ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів, чи залучений до законопроєкту про вибори

Володимир Зеленський заперечив будь-які переговори щодо виборів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не веде жодних діалогів стосовно підготовки чи обговорення законопроєкту про проведення виборів.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

«Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори», — сказав Зеленський.

Вибори в Україні — останні новини

До слова, підготовка законодавчої бази для проведення виборів після завершення війни триває, і відповідний законопроєкт, за оцінками експертів, уже готовий приблизно на дві третини.

Раніше Володимир Зеленський окреслив свою позицію щодо проведення виборів в Україні та можливого балотування на новий термін.

Також Зеленський раніше заявляв, що ініціатива проведення виборів під час повномасштабної війни першочергово просувається Росією як інструмент дестабілізації та спроби зміни влади в Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie