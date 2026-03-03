Зеленський відповів, чи залучений до законопроєкту про вибори

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не веде жодних діалогів стосовно підготовки чи обговорення законопроєкту про проведення виборів.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

«Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори», — сказав Зеленський.

Вибори в Україні — останні новини

До слова, підготовка законодавчої бази для проведення виборів після завершення війни триває, і відповідний законопроєкт, за оцінками експертів, уже готовий приблизно на дві третини.

Раніше Володимир Зеленський окреслив свою позицію щодо проведення виборів в Україні та можливого балотування на новий термін.

Також Зеленський раніше заявляв, що ініціатива проведення виборів під час повномасштабної війни першочергово просувається Росією як інструмент дестабілізації та спроби зміни влади в Києві.