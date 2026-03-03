ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
1 хв

«Робіть запаси»: Нагорняк звернувся до українців через можливі атаки на водоканали

Україна має підготуватися до потенційних уударів РФ по водопостачанню.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вода

Вода

Росіяни, ймовірно, битимуть по водопостачанню та водовідведенню. Їх цікавлять міста-мільйонники, зокрема Київ, Одеса та Харків.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів нардеп Сергій Нагорняк.

Чи готова Україна до можливих проблем з водою

Нагорняк наголошує: зараз прогнозувати розвиток подій складно. Наше завдання — захищатися і збивати «Шахеди» на підльотах.

«Я, відверто кажучи, маю сумніви, що вже водоканали отримали якісь розпорядження. Кожна родина має підготуватися до потенційних загроз і мати запас питної та технічної води. Все може бути», — Сергій Нагорняк, народний депутат України фракція «Слуга народу».

Раніше йшлося про те, що у Львові та околицях частина районів залишилася без води через пошкодження магістрального водогону в Домажирі. Це спричинили самовільні роботи приватної техніки. Аварійні бригади працюють цілодобово, організовано підвезення питної води, а повне відновлення водопостачання очікували протягом доби. Правоохоронці розслідують інцидент.

Дата публікації
Кількість переглядів
579
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie