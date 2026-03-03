- Дата публікації
«Робіть запаси»: Нагорняк звернувся до українців через можливі атаки на водоканали
Україна має підготуватися до потенційних уударів РФ по водопостачанню.
Росіяни, ймовірно, битимуть по водопостачанню та водовідведенню. Їх цікавлять міста-мільйонники, зокрема Київ, Одеса та Харків.
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів нардеп Сергій Нагорняк.
Чи готова Україна до можливих проблем з водою
Нагорняк наголошує: зараз прогнозувати розвиток подій складно. Наше завдання — захищатися і збивати «Шахеди» на підльотах.
«Я, відверто кажучи, маю сумніви, що вже водоканали отримали якісь розпорядження. Кожна родина має підготуватися до потенційних загроз і мати запас питної та технічної води. Все може бути», — Сергій Нагорняк, народний депутат України фракція «Слуга народу».
Раніше йшлося про те, що у Львові та околицях частина районів залишилася без води через пошкодження магістрального водогону в Домажирі. Це спричинили самовільні роботи приватної техніки. Аварійні бригади працюють цілодобово, організовано підвезення питної води, а повне відновлення водопостачання очікували протягом доби. Правоохоронці розслідують інцидент.