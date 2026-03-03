Пальне в Україні стрімко дорожчає: чи варто українцям готуватися до дефіциту та рекордних цін на АЗС

В Україні здорожчало пальне / © Associated Press

Різке зростання цін на пальне в Україні змусило водіїв серйозно нервувати. Поки соцмережі обурюються через нові цифри на заправках, експерти запевняють — підстав для паніки немає.

Яка реальна ситуація та чи будуть ціни на пальне зростати далі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У соцмережах водії масово скаржаться на здорожчання пального в Україні

Зранку 3 березня соціальні мережі «вибухнули» через ціни на пальне: водії масово повідомляють про здорожчання літра пального на 5–7 гривень.

Користувачі соцмереж припускають, що підняття цін було зумовлене наслідками військових дій на Близькому Сході:

«Перші наслідки війни США проти Ірану вже докотилися до України»;

Судячи з росту цін на паливо в Україні, швидкість доставки нафти із Саудівської Аравії — 2 гривні на годину до нас», — пишуть користувачі.

Користувачі соцмереж припускають, що підняття цін було зумовлене наслідками військових дій на Близькому Сході / © Фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж припускають, що підняття цін було зумовлене наслідками військових дій на Близькому Сході / © із соцмереж

Як зазначають очевидці, ціни на пальне підскочили на 2 гривні за кілька годин і продовжують іти вгору. Поки більшість обурюється, окремі користувачі намагаються раціонально пояснити ситуацію на ринку.

Скільки коштує пальне на популярних заправках в Україні

Ціни на пальне і справді почали рости, місцями вони досягли рекордних позначок, пише портал «Нафторинок».

Зокрема, на заправках OKKO та WOG бензин і ДП здорожчали на 2 грн/л. Автогаз також не залишився осторонь — після зростання на 1 грн/л його вартість офіційно перевищила позначку 40 грн/л. Актуальні цифри на табло:

бензин А-95 — 68,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-95+ — 71,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-98/А-100 — 78,99 грн/л (+2 грн/л);

дизельне пальне — 68,99 грн/л (+2 грн/л);

преміальне дизельне пальне — 71,99 грн/л (+2 грн/л);

автогаз — 40,98–40,99 грн/л (+1 грн/л).

Ціни на заправках мережі WOG / © Нафторинок

На тлі ескалації та стрибка світових цін на нафту від 18 лютого ціни на бензин і дизпальне у мережах OKKO та WOG підвищилися на 5 грн/л.

Максимальні зміни у цінах на пальне 3 березня були зафіксовані мережі автозаправок UPG — 3 грн/л на бензини та дизпальне і 2 грн/л на газ. Ціни на цих автозаправках становлять:

бензин А-95 — 65,90 (+3 грн/л);

бензин upg95 — 68,90 (+3 грн/л);

бензин upg100 — 75,90 (+3 грн/л);

Euro Diesel — 65,90 (+3 грн/л);

upgDiesel — 68,90 (+3 грн/л);

Газ — 40,0–40,5 (+2 грн/л).

Ціни на заправках мережі UPG / © Нафторинок

Загалом від середини лютого приріст в UPG склав до 5 грн/л.

Крім того, у вівторок ціни підвищили Ukrnafta (до 2 грн/л), БРСМ-Нафта (до 2 грн/л), AMIC (до 2 грн/л), SOCAR (до 2 грн/л), KLO (до 2 грн/л), Parallel (до 2 грн/л), Chipo (до 4 грн/л) та інші.

Ціни на заправках мережі SOCAR / © Нафторинок

Ціни на заправках мережі KLO / © Нафторинок

Що насправді відбувається з цінами на пальне в Україні

Експерт паливного ринку Сергій Куюн у коментарі для ТСН.ua підтвердив зростання цін на пальне 3 березня. Водночас він спростував чутки про стрибок на 5–7 гривень. За словами експерта, бензин здорожчав на 1 гривню вчора і ще на 2 гривні сьогодні.

«А здорожчання пального на 1-2 гривні — це вже реакція ринку на вчорашній злет цін на нафту. Воно було дуже різким і учасників ринку налякала невизначеність через війну на Близькому Сході. Вчора гуртовий ринок майже взагалі не працював. Вийшли лише три компанії із 30, які зазвичай торгують. Тобто майже усі вирішили притримати товар, щоб розібратися, що відбуватиметься далі», — пояснив експерт.

Бензин в Україні здорожчав на 1 гривню 2 березня і ще на 2 гривні 3 березня

За словами експерта, що перша хвиля подорожчання пального назрівала ще з лютого, а нинішні +2 гривні — це превентивний крок операторів у моменти невизначеності. Він пояснив, що якщо нафта й надалі буде підніматися у ціні, заправкам доведеться купувати нові партії за більші гроші. Тому мережі АЗС були змушені підняти ціни вже зараз, щоб мати кошти на наступні закупівлі.

Експерти попереджали про підняття цін на пальне

Через війну США та Ізраїлю проти Ірану постачання нафти опинилося під загрозою, пише Reuters. Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ вирішила з квітня збільшити видобуток на 206 тис. барелів на добу, але аналітики впевнені — цього буде замало. Це менше ніж 0,2% світового ринку, тому ціни все одно можуть стрибнути до 100 доларів за барель.

За словами фахівців, головна проблема — фактична зупинка руху суден через Ормузьку протоку. Іран перекрив цей маршрут, через який проходить п’ята частина всієї світової нафти. Десятки танкерів стоять у чергах або потрапляють під обстріли.

Аналітики зазначають, оскільки вільні потужності для видобутку є лише в Саудівської Аравії, ринок навряд чи заспокоїться. Експерти наголошують: зараз ціни залежать не від рішень ОПЕК+, а від того, що реально відбувається в Перській затоці.

Війна на Близькому Сході — Іран б’є по нафті

Іран цілеспрямовано атакують нафтові термінали, зокрема 3 березня іранські дрони вдарили по нафтовому родовищі Фуджейра Об’єднаних Арабських Еміратів та вдруге по порту Салала в Омані.

Фуджейра — це один з найбільших у світі центрів зберігання нафти та бункерування, що забезпечує експорт нафти з Перської затоки. Внаслідок атаки у порту спалахнула сильна пожежа.

Раніше Іран атакував найбільший нафтовий термінал світу — Рас-Танура в Саудівській Аравії. За словами експертів, удар іранських дронів по терміналу не завдав критичної шкоди. ППО спрацювала ефективно, вогонь швидко загасили, а обладнання вціліло.

Роботу заводу призупинили лише про всяк випадок, щоб уникнути ризиків.

Чи продовжить дорожчати пальне в Україні

Сергій Куюн запевнив, що ціна пального, зокрема до 70 грн за літр зростати не буде, адже ситуація на світових ринках вже почала стабілізуватися.

«Ціни на нафту вже почали сповзати вниз. Тому я гадаю, що ціни на пальне почнуть дуже швидко падати. І все стане на свої місця», — наголосив Сергій Куюн.

Водночас він закликає громадян не панікувати та не створювати штучний ажіотаж на заправках. ЗА словами Куюна, пального вистачить на всіх.

«Не потрібно бігти на заправку і скуповувати усе пальне, ще й у каністри набирати. Пального у нас дуже багато. На березень законтрактували бензину більше ніж нам треба на 30%. Дизельного пального теж дуже багато, бо взимку його постачання було дещо обмежено через морозостійкість. Деякі види пального не проходили цей ценз. Зараз погодного фактору вже немає і дизельного пального вдосталь», — наголосив Сергій Куюн.

Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак також наголошує, що панікувати українцям не варто.

«Бігти з каністрами за паливом і панікувати — не раджу. Робити глибокі висновки, що нафта коштуватиме по 100 доларів і більше, ще дуже передчасно», — зазначив економіст.

Він назвав два фактори, чому ціна на пальне не «полетять» угору:

кінець активних боїв на Близькому Сході;

альтернативні постачальники.

Новак розповів, щойно гаряча фаза конфлікту на Близькому Сході вщухне, нафтовий та газовий ринки природно стабілізуються. Окрім того, ринок нафти у світі величезний, і на ньому вистачає виробників. За словами Новака, є країни, готові миттєво замінити постачальників у разі дефіциту.

