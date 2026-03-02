НБУ припиняє обіг дрібних купюр: які банкноти сьогодні остаточно не є платіжним засобом

НБУ остаточно вилучає банкноти низьких номіналів / © pixabay.com

Відсьогодні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років більше не прийматимуться для розрахунків і остаточно замінюються на монети.

Про це передає Нацбанк.

Відсьогодні ці банкноти припиняють бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати у разі розрахунків готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

В НБУ запевнили, що громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них дрібні банкноти. Це можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — наразі безстроково.

Чому дрібні банкноти виводять з обігу

В НБУ пояснили, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

В НБУ нагадали, що їхнє поступове вилучення розпочалося майже шість років тому:

від 1 жовтня 2020 року — банкнот номіналами 1 та 2 гривні;

від 1 січня 2023 року — номіналами 5 та 10 гривень.

Водночас, тривалість обігу монет — значно довша ніж банкнот і становить близько 20–25 років.

