Астрологія
59
3 хв

Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна починати шлях до своєї мрії

День сприятливий для тих, хто не чекає на здійснення бажань, а готовий заради них докласти серйозних зусиль.

Міла Корольова
Проліски

Проліски / © Credits

Причому починати шлях до своєї мрії можна вже сьогодні, зробивши перший крок до поставленої мети. Навіть якщо він буде одним-єдиним, це найпозитивнішим чином відобразиться на всьому проєкті, налаштувавши його на хвилю удачі та подальшого успіху.

Овен

У професійному плані головне в цей час — утім, як і в будь-який інший — вірити у власні сили: низька самооцінка не посприяє просуванню кар’єрними сходами, а, можливо, й відкине назад.

Телець

Складуться сприятливі умови для ухвалення важливих рішень — вам не лише вдасться вибрати єдино правильний і вдалий шлях досягнення поставлених цілей, а й окреслити його тактику та стратегію.

Близнята

Роздратування і навіть агресія, які ви можете викликати у знайомих та колег, мають вас тішити, оскільки вони будуть продиктовані заздрістю до ваших професійних, фінансових та особистих успіхів.

Рак

Є сенс повернутися до проєкту, який деякий час тому з якоїсь — залежної або незалежної від вас — причини не вдалося «витягнути», цього разу складуться сприятливі умови для його успішного завершення.

Лев

Будь-яка справа, до якої ви візьметеся сьогодні, зрештою буде успішною, тому не варто розмінюватися на дрібниці: цілі потрібно ставити максимально амбітні, а викладатися під час роботи — на повну.

Діва

Представники вашого знака доволі довго нехтували своїм особистим життям, тому сьогодні варто відкласти — звісно, на деякий час — вирішення професійних питань і провести час із коханою людиною.

Терези

Якісно виконана робота підвищить ваш авторитет у колективі і приверне до вас увагу начальства — логічним буде очікувати від нього підвищення заробітної плати або виписування вагомої грошової премії.

Скорпіон

Серйозні грошові надходження, вірогідні в цей час, викличуть лише одне питання — як їх витратити, але з цим у представників вашого знака, схоже, проблем не передбачається — цілі давно намічені.

Стрілець

Оскільки будь-які професійні справи йтимуть легко та швидко, можуть активізуватися недоброзичливці, які не в змозі похизуватися такими самими результатами — не варто брати їхні слова надто близько до серця.

Козоріг

Можливо, справа, до якої ви візьметеся цього дня, потребуватиме чималих ресурсів — і часу, і сил, проте й результат вас обов’язково потішить — ви отримаєте підстави для повного задоволення собою.

Водолій

День, коли ризик не лише не забороняється, а й вітається: так, куплений у цей час лотерейний білет, ймовірно, може виявитися виграшним, але заходити в цьому сенсі надто далеко не слід.

Риби

Людину, яка виявить себе щодо вас не з найкращого боку, настав час, не шкодуючи і не розмірковуючи, викреслити зі свого життя — на її місце прийде справжній, а не фальшивий друг.

59
