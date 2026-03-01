Путін зробив заяву після ліквідації верховного лідера Ірану: деталі

Володимир Путін / © Associated Press

Глава Кремля Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку із загибеллю верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Про це повідомили на офіційному сайті Кремля.

“Прийміть глибокі співчуття у зв’язку з убивством Верховного керівника Ісламської Республіки Іран Сейєда Алі Хаменеї та членів його родини, скоєним із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права”, — йдеться у зверненні.

Путін заявив, що в Росії аятолу Хаменеї пам’ятатимуть як “видатного державного діяча”, який зробив “вагомий внесок у розвиток російсько-іранських відносин” та виведення їх на рівень стратегічного партнерства.

Вбивство Хаменеї — що відомо

Іран офіційно підтвердив загибель верховного лідера країни Алі Хаменеї. За попередніми даними, він загинув 28 лютого внаслідок ракетних ударів США та Ізраїлю.

Разом із ним, за інформацією іранської сторони, загинули члени родини — донька, онук або онука, невістка та зять. Повідомляється, що ізраїльська авіація скинула близько 30 бомб на комплекс, де перебував Хаменеї.

Крім того, згодом стало відомо про ліквідацію ще кількох високопосадовців Ірану. У країні оголошено 40 днів загальнонаціональної жалоби та семиденні офіційні вихідні.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що загибель іранського лідера демонструє слабкість союзів Росії та неминучість падіння авторитарних режимів.

Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Москва втратила вже кількох ключових партнерів.

“Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них”, — наголосив він.

Нагадаємо, Росія вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання.