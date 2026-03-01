Путин сделал заявление после ликвидации верховного лидера Ирана: детали

Владимир Путин / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.

Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в обращении.

Путин заявил, что в России аятолла Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который внес "значительный вклад в развитие российско-иранских отношений" и вывод их на уровень стратегического партнерства.

Убийство Хаменеи - что известно

Иран официально подтвердил гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. По предварительным данным, он погиб 28 февраля в результате ракетных ударов США и Израиля.

Вместе с ним, по информации иранской стороны, погибли члены семьи — дочь, внук или внук, невестка и зять. Сообщается, что израильская авиация сбросила около 30 бомб на комплекс, в котором находился Хаменеи.

Кроме того, впоследствии стало известно о ликвидации еще нескольких чиновников Ирана. В стране объявлено 40 дней общенационального траура и семидневные официальные выходные.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что гибель иранского лидера демонстрирует слабость союзов России и неизбежность падения авторитарных режимов.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Москва потеряла уже несколько ключевых партнеров.

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше года. Он также не помог ни одному из них", - подчеркнул он.

Напомним, Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.