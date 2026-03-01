- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 4103
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин сделал заявление после ликвидации верховного лидера Ирана: детали
В Кремле заявили о "нарушении международного права".
Глава Кремля Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.
Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в обращении.
Путин заявил, что в России аятолла Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который внес "значительный вклад в развитие российско-иранских отношений" и вывод их на уровень стратегического партнерства.
Убийство Хаменеи - что известно
Иран официально подтвердил гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. По предварительным данным, он погиб 28 февраля в результате ракетных ударов США и Израиля.
Вместе с ним, по информации иранской стороны, погибли члены семьи — дочь, внук или внук, невестка и зять. Сообщается, что израильская авиация сбросила около 30 бомб на комплекс, в котором находился Хаменеи.
Кроме того, впоследствии стало известно о ликвидации еще нескольких чиновников Ирана. В стране объявлено 40 дней общенационального траура и семидневные официальные выходные.
Реакция Украины
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что гибель иранского лидера демонстрирует слабость союзов России и неизбежность падения авторитарных режимов.
Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Москва потеряла уже несколько ключевых партнеров.
"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше года. Он также не помог ни одному из них", - подчеркнул он.
Напомним, Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.