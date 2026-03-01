Иран официально подтвердил смерть аятоллы Хаменеи

Али Хаменеи / © Associated Press

Государственное информационное агентство Ирана IRNA ночью 1 марта подтвердило гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

По данным медиа, Хаменеи был «убит мученической смертью после нападения сионистского режима и Соединенных Штатов» утром 28 февраля.

«Поистине, мы принадлежим Богу и к Нему возвращаемся. Верховный лидер Исламской революции Ирана погиб», — говорится в сообщении в соцсетях агентства.

Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура. Также введено 7 дней официальных выходных.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально прокомментировал сообщение о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи .

Мы ранее информировали, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели .