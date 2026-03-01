- Дата публикации
-
- Мир
- 387
- 1 мин
Иран официально подтвердил смерть аятоллы Хаменеи
Власти страны объявили 40 дней общенационального траура.
Государственное информационное агентство Ирана IRNA ночью 1 марта подтвердило гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
По данным медиа, Хаменеи был «убит мученической смертью после нападения сионистского режима и Соединенных Штатов» утром 28 февраля.
«Поистине, мы принадлежим Богу и к Нему возвращаемся. Верховный лидер Исламской революции Ирана погиб», — говорится в сообщении в соцсетях агентства.
Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура. Также введено 7 дней официальных выходных.
