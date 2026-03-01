«Скоро все увидите»: в Минобороны анонсировали необычные решения по мобилизации

Мобилизация в Украине

В Министерстве обороны продолжают работать над комплексным планом, который должен помочь преодолеть трудности, связанные с мобилизацией и случаями СЗЧ.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время совместного брифинга с главой Министерства обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.

Фёдоров отметил, что план уже сформирован и прошел обсуждение с командирами на передовой и профильными военными экспертами.

По его словам, стратегия предполагает увеличение привлечения иностранных граждан к выполнению боевых задач.

«Наш комплексный план решения проблем с СЗЧ и мобилизацией — он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев», — рассказал министр.

Глава Минобороны также отметил, что за четыре года полномасштабной войны накопилось немало сложных вопросов, нуждающихся в системном подходе.

Он добавил, что в ближайшее время начнут публично объявлять и внедрять конкретные решения.

В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать касающиеся других проблем… но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе», — подытожил Федоров.

Ранее сообщалось, что мобилизация в Украине существенно изменится, и эти изменения могут начаться уже вскоре — в марте.

Мы ранее информировали, что фермеры в Украине во время военного положения могут рассчитывать на бронь от мобилизации, однако это доступно не всем.