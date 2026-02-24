Мобилизация в Украине изменится в корне: чего ждать с 1 марта

В марте мобилизация в Украине может существенно измениться. / © ТСН

Мобилизация в Украине существенно изменится, и эти изменения могут начаться уже в скором времени — в марте. касательно этого в последние дни украинские чиновники и парламентарии высказались дважды.

Так, например, министр обороны Украины Михаил Федоров в своем сообщении в Telegram сообщил следующее: «Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

Как рассказали ТСН.ua наши источники в парламенте, по данным депутатов, министр обороны сначала планирует презентовать пакет мобилизационных изменений президенту Украины Владимиру Зеленскому, а дальше дать им ход.

По данным парламента, скорее всего, старт этих изменений будет запланирован на март.

Например, парламентарий Анна Скороход также на днях сообщила, что уклоняющихся от мобилизации хотят ограничивать так же, как и тех, кто не платит алименты.

«Уже в марте соответствующие законопроекты будут рассматривать», — написала она на своей странице в соцсети. В то же время, другие народные депутаты говорят, что именно о новых законопроектах пока ничего не слышали, но знают о том, что министерство обороны действительно готовит предложения, которые будут обсуждать на комитете в парламенте.

В то же время, несколько народных депутатов. которые не раз комментировали мобилизационные процессы, по разным причинам не прокомментировали изменения, запланированные министерством обороны. В пресс-службе руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии нам сообщили, что комментирования не будет. Воздержалась от комментария и нардеп Марьяна Безуглая.

Мобилизация в Украине с 1 марта: что может измениться

Нардеп Алексей Гончаренко, неоднократно комментировавший мобилизацию, о запланированных министерством обороны изменениях высказал нам такое свое мнение: «Этот вопрос сверхактуальный. Это факт. То, что давно пора — это факт, но о том, что конкретно планируется — я не в курсе».

Что именно может измениться в мобилизации-2026 — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский.

«Президент поставил задачу. Главная задача — прекратить «бусификацию», чтобы все процедуры проходили в рамках закона и в соответствии с обеспечением прав человека. Комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — Ред.) держит это на контроле, мы реагируем на все факты «бусификации», Для нас важно, чтобы каких-либо нарушений во время процесса мобилизации не было априори», — говорит Вениславский.

Одновременно с этим в парламенте говорят, что «не бывает пряника без пуги», намекая на то, что изменения в мобилизации будут разнообразными.

В свою очередь, в министерстве обороны Украины нам сообщили, что готовится пакет реформ, детали которого будут обнародованы публично после согласований на необходимых уровнях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что. По словам Валерия Залужного, традиционный подход к мобилизации себя исчерпал. Валерий Залужный подчеркнул, что модель размена человеческих жизней на тактические успехи окончательно устарела.