Мобилизация в Украине будет работать иначе: детали новой цифровой реформы

Мобилизация в Украине

В Украине автоматизировали процесс получения отсрочок . Да, 90% продолжаются без человеческого вмешательства за несколько дней.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продолжает отсрочку автоматически», - сказал Федоров.

Автоматическое продление отсрочки.

Как отмечает Федоров, теперь вместо сбора документов, предоставляющих право на отсрочку, система будет самостоятельно прорабатывать данные из реестров. Больше не нужно стоять в очередях ТЦК каждые 90 дней — на смену приходит цифровой процесс без человеческого вмешательства. Добавляется, что вместо ожидания статуса отсрочки более недели человек будет получать уведомление в «Резерве+». Оптимизация процесса позволит отказаться от ручной проработки десятков тысяч заявлений и сопроводительных документов в пользу фокуса на ключевых задачах обороны.

«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность», — добавил он.

Ранее говорилось, что мобилизация в Украине может измениться весной в зависимости от ситуации на фронте. РФ увеличивает количество срочников и резервистов, что влияет на баланс сил. В Украине обсуждают, как адаптировать мобилизацию к продолжительной войне и избежать экономического истощения.