Иран заявил о готовности к продолжительной войне

Флаг Ирана

Иран объявил о готовности к длительной войне и заявил о намерении продолжать наступательные действия до достижения своей цели — «наказание агрессора».

Об этом сообщает CNN.

По данным источника издания, Иран планирует и дальше проводить военные операции, не отступая от избранной стратегии.

«Иран намерен продолжать наступательные действия, „пока агрессор не будет наказан“… Ракетному и оборонному потенциалу Ирана не был нанесен значительный ущерб, и Иран подготовился к длительной войне», — сообщил источник.

В Тегеране отмечают, что недавние атаки не повлияли существенно на их боеспособность.

Также отмечается, что оборонный сектор страны продолжает функционировать, что позволяет готовиться к возможному длительному противостоянию.

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

Мы ранее информировали, что армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки.