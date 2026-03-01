ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
271
Время на прочтение
1 мин

Иран заявил о готовности к продолжительной войне

В Тегеране утверждают, что ракетный потенциал страны не понес существенных потерь.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Ирана

Флаг Ирана

Иран объявил о готовности к длительной войне и заявил о намерении продолжать наступательные действия до достижения своей цели — «наказание агрессора».

Об этом сообщает CNN.

По данным источника издания, Иран планирует и дальше проводить военные операции, не отступая от избранной стратегии.

«Иран намерен продолжать наступательные действия, „пока агрессор не будет наказан“… Ракетному и оборонному потенциалу Ирана не был нанесен значительный ущерб, и Иран подготовился к длительной войне», — сообщил источник.

В Тегеране отмечают, что недавние атаки не повлияли существенно на их боеспособность.

Также отмечается, что оборонный сектор страны продолжает функционировать, что позволяет готовиться к возможному длительному противостоянию.

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

Мы ранее информировали, что армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки.

Дата публикации
Количество просмотров
271
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie