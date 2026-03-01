- Дата публикации
Иран заявил о готовности к продолжительной войне
В Тегеране утверждают, что ракетный потенциал страны не понес существенных потерь.
Иран объявил о готовности к длительной войне и заявил о намерении продолжать наступательные действия до достижения своей цели — «наказание агрессора».
Об этом сообщает CNN.
По данным источника издания, Иран планирует и дальше проводить военные операции, не отступая от избранной стратегии.
«Иран намерен продолжать наступательные действия, „пока агрессор не будет наказан“… Ракетному и оборонному потенциалу Ирана не был нанесен значительный ущерб, и Иран подготовился к длительной войне», — сообщил источник.
В Тегеране отмечают, что недавние атаки не повлияли существенно на их боеспособность.
Также отмечается, что оборонный сектор страны продолжает функционировать, что позволяет готовиться к возможному длительному противостоянию.
