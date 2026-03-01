Землю накроет магнитная буря: как пережить 1 марта

Магнитная буря / © Associated Press

Начало весны 2026 года может оказаться непростым для метеозависимых людей. Уже 1 марта прогнозируется магнитная буря.

Об этом пишет Meteoagent.

Согласно предварительным прогнозам космической погоды, 1 марта 2026 возможно возникновение магнитной бури среднего уровня.

Вероятный индекс геомагнитной активности может достигать значений Kp 4–5, что свидетельствует об умеренных колебаниях магнитного поля Земли.

Причиной тому станет повышенная солнечная активность и поток заряженных частиц, направленных в сторону нашей планеты. Самая большая интенсивность ожидается во второй половине дня и вечером. Однако кратковременные всплески возможны и в утренние часы. Такая буря не считается небезопасной, но может создать определенный дискомфорт. Особо внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.