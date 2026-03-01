Землю накриє магнітна буря: як пережити 1 березня

Магнітна буря / © Associated Press

Початок весни 2026 року може виявитися непростим для метеозалежних людей. Уже 1 березня прогнозується магнітна буря.

Про це пише Meteoagent.

Згідно з попередніми прогнозами космічної погоди, 1 березня 2026 року можливе виникнення магнітної бурі середнього рівня.

Імовірний індекс геомагнітної активності може досягати значень Kp 4–5, що свідчить про помірні коливання магнітного поля Землі.

Причиною цього стане підвищена сонячна активність та потік заряджених частинок, спрямованих у бік нашої планети. Найбільша інтенсивність очікується у другій половині дня та ввечері. Проте короткочасні сплески можливі і в ранкові години. Така буря не вважається небезпечною, але може створити певний дискомфорт. Особливо уважними варто бути людям із хронічними захворюваннями.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наші самопочуття і настрій.