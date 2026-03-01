ТСН у соціальних мережах

Світ
543
1 хв

Трамп пригрозив Ірану "небаченою силою": заява президента США

Трамп попередив Іран про удар у відповідь, якщо той не зупиниться.

Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану на тлі інформації про можливе завдання потужного удару. Він закликав цього не робити, інакше — «буде відповідь».

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп анонсував застосування «небаченої сили» у разі потужного удару з боку Ірану.

«Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо їх з силою, якої ще ніколи не бачили!», — зазначив Трамп.

Раніше Іран заявив про готовність до тривалої війни. У Тегерані повідомили, що ракети та оборонний потенціал країни не зазнали суттєвих втрат після останніх ударів. Наголошується, що наступальні дії продовжуватимуться до «покарання агресора», а деталі та подальші кроки уточнюватимуться.

543
