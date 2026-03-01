У Бельгії військові вперше затримали танкер російського "тіньового флоту"

Танкер російського тіньового флоту / © скриншот з відео

У Бельгії військові вперше затримали нафтовий танкер, що належить до російського «тіньового флоту».

Про це він повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х.

«Упродовж останніх кількох годин наші Збройні сили за підтримки французьких військових піднялися на борт нафтового танкера, що належить російському тіньовому флоту. Судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде затримано», — заявив Франкен.

За словами міністра, операцію «Синій порушник» виконала команда «надзвичайно хоробрих військовослужбовців».

Міністр оборони Бельгії також пообіцяв надати більше інформації у неділю.

Бельгійський мовник VRT повідомляє, що танкер називається Ethera. Судно ходить під гвінейським прапором.

Танкер перебуває у списку європейських санкцій від жовтня 2025 року та у списку санкцій США від липня.

Судно востаннє відходило з порту Марокко.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі з колегами з країн Балтії та Північної Європи на полях Мюнхенської конференції з безпеки ініціював обговорення щодо можливого силового захоплення суден «тіньового флоту» Росії. Мета такого рішучого кроку — перекрити фінансові потоки, які живлять російську військову машину четвертий рік поспіль після початку повномасштабного вторгнення до України.