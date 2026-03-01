- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати ароматні сирні коржики на кефірі — простий рецепт
Сирні коржики — це кулінарна класика у сучасному виконанні. Вони однаково доречні на сніданок, як перекус у ланч-боксі чи як альтернатива хліба до супу або салату.
Іноді для гастрономічного щастя потрібно зовсім небагато, а саме кефір, смачний сир і жменька зелені. На сторінці dianakovtun27 розповіли про рецепт сирних коржиків, які можна приготувати без зайвої олії, вони мають ідеально рум’яну скоринку та ніжну, тягучу серединку.
Їхній секрет — у поєднанні кисломолочної основи, яка робить тісто м’яким і повітряним, і сиру, який під час смаження перетворюється на апетитні тягучі шари.
Інгредієнти
- Сир сулугуні
- 300 г
- Кефір
- 600 мл
- Борошно
- 300 г
- Яйця
- 2 шт.
- Зелена цибуля
-
- Кріп
-
- Сіль
- 1 ч. л
- Цукор
- 2 ч. л
- Сода
- 1 ч. л
- Вершкове масло
-
Сулугуні — це напівтвердий розсільний сир грузинського походження. Він добре плавиться, має ніжну текстуру та легку солоність, яка ідеально балансує кислинку кефіру. Саме тому коржики виходять соковитими всередині та з апетитною сирною структурою.
Приготування
Кефір злегка підігрійте, він має бути теплим, але не гарячим, і з’єднайте з яйцями кімнатної температури.
Додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте до однорідності.
Додайте борошно та соду, перемішайте до консистенції густого тіста.
Після цього введіть дрібно нарізану зелену цибулю, кріп і натертий сулугуні.
Обсмажуйте коржики на антипригарній сковороді без олії приблизно по 3 хв з кожного боку під кришкою на середньому вогні.
Подавайте гарячими, змастивши вершковим маслом.
Поради
Якщо хочете виразніший сирний смак, додайте ще 50 г сулугуні.
Для пікантності можна всипати дрібку чорного перцю чи паприки.
Коржики можна легко приготувати з безглютеновим борошном, текстура залишиться такою ж ніжною.
Сирні коржики — це швидко, ситно та дуже по-домашньому. Вони не потребують складної техніки чи екзотичних інгредієнтів, але мають вигляд, ніби ви готували їх для бранчу у стильному міському кафе.
Це саме той рецепт, який передається «з рук у руки», стає частиною родинних сніданків і рятує, коли хочеться чогось теплого, простого та по-справжньому смачного.