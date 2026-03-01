Сирні коржики tiktok.com_@dianakovtun27

Іноді для гастрономічного щастя потрібно зовсім небагато, а саме кефір, смачний сир і жменька зелені. На сторінці dianakovtun27 розповіли про рецепт сирних коржиків, які можна приготувати без зайвої олії, вони мають ідеально рум’яну скоринку та ніжну, тягучу серединку.

Їхній секрет — у поєднанні кисломолочної основи, яка робить тісто м’яким і повітряним, і сиру, який під час смаження перетворюється на апетитні тягучі шари.

Інгредієнти Сир сулугуні 300 г Кефір 600 мл Борошно 300 г Яйця 2 шт. Зелена цибуля Кріп Сіль 1 ч. л Цукор 2 ч. л Сода 1 ч. л Вершкове масло

Сулугуні — це напівтвердий розсільний сир грузинського походження. Він добре плавиться, має ніжну текстуру та легку солоність, яка ідеально балансує кислинку кефіру. Саме тому коржики виходять соковитими всередині та з апетитною сирною структурою.

Приготування

Кефір злегка підігрійте, він має бути теплим, але не гарячим, і з’єднайте з яйцями кімнатної температури. Додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте до однорідності. Додайте борошно та соду, перемішайте до консистенції густого тіста. Після цього введіть дрібно нарізану зелену цибулю, кріп і натертий сулугуні. Обсмажуйте коржики на антипригарній сковороді без олії приблизно по 3 хв з кожного боку під кришкою на середньому вогні. Подавайте гарячими, змастивши вершковим маслом.

Поради

Якщо хочете виразніший сирний смак, додайте ще 50 г сулугуні.

Для пікантності можна всипати дрібку чорного перцю чи паприки.

Коржики можна легко приготувати з безглютеновим борошном, текстура залишиться такою ж ніжною.

Сирні коржики — це швидко, ситно та дуже по-домашньому. Вони не потребують складної техніки чи екзотичних інгредієнтів, але мають вигляд, ніби ви готували їх для бранчу у стильному міському кафе.

Це саме той рецепт, який передається «з рук у руки», стає частиною родинних сніданків і рятує, коли хочеться чогось теплого, простого та по-справжньому смачного.