Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв
2 хв

Як приготувати ароматні сирні коржики на кефірі — простий рецепт

Сирні коржики — це кулінарна класика у сучасному виконанні. Вони однаково доречні на сніданок, як перекус у ланч-боксі чи як альтернатива хліба до супу або салату.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
193 ккал
Сирні коржики tiktok.com_@dianakovtun27

Сирні коржики tiktok.com_@dianakovtun27

Іноді для гастрономічного щастя потрібно зовсім небагато, а саме кефір, смачний сир і жменька зелені. На сторінці dianakovtun27 розповіли про рецепт сирних коржиків, які можна приготувати без зайвої олії, вони мають ідеально рум’яну скоринку та ніжну, тягучу серединку.

Їхній секрет — у поєднанні кисломолочної основи, яка робить тісто м’яким і повітряним, і сиру, який під час смаження перетворюється на апетитні тягучі шари.

Інгредієнти

Сир сулугуні
300 г
Кефір
600 мл
Борошно
300 г
Яйця
2 шт.
Зелена цибуля
Кріп
Сіль
1 ч. л
Цукор
2 ч. л
Сода
1 ч. л
Вершкове масло

Сулугуні — це напівтвердий розсільний сир грузинського походження. Він добре плавиться, має ніжну текстуру та легку солоність, яка ідеально балансує кислинку кефіру. Саме тому коржики виходять соковитими всередині та з апетитною сирною структурою.

Приготування

  1. Кефір злегка підігрійте, він має бути теплим, але не гарячим, і з’єднайте з яйцями кімнатної температури.

  2. Додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте до однорідності.

  3. Додайте борошно та соду, перемішайте до консистенції густого тіста.

  4. Після цього введіть дрібно нарізану зелену цибулю, кріп і натертий сулугуні.

  5. Обсмажуйте коржики на антипригарній сковороді без олії приблизно по 3 хв з кожного боку під кришкою на середньому вогні.

  6. Подавайте гарячими, змастивши вершковим маслом.

Поради

  • Якщо хочете виразніший сирний смак, додайте ще 50 г сулугуні.

  • Для пікантності можна всипати дрібку чорного перцю чи паприки.

  • Коржики можна легко приготувати з безглютеновим борошном, текстура залишиться такою ж ніжною.

Сирні коржики — це швидко, ситно та дуже по-домашньому. Вони не потребують складної техніки чи екзотичних інгредієнтів, але мають вигляд, ніби ви готували їх для бранчу у стильному міському кафе.

Це саме той рецепт, який передається «з рук у руки», стає частиною родинних сніданків і рятує, коли хочеться чогось теплого, простого та по-справжньому смачного.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
