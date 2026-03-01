- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить ароматные сырные лепешки на кефире — простой рецепт
Сырные лепешки — это кулинарная классика в современном исполнении. Они одинаково уместны на завтрак, как перекус в ланч-боксе или как альтернатива хлеба к супу или салату.
Иногда для гастрономического счастья нужно совсем немного, а именно кефир, вкусный сыр и чуток зелени. На странице dianakovtun27 рассказали о рецепте сырных лепешек, которые можно приготовить без лишнего масла, они имеют идеально румяную корочку и нежную, тягучую серединку.
Их секрет — в сочетании кисломолочной основы, которая делает тесто мягким и воздушным, и сыра, который во время жарки превращается в аппетитные тягучие слои.
Ингредиенты
- Сыр сулугуни
- 300 г
- Кефир
- 600 мл
- Мука
- 300 г
- Яйца
- 2 шт.
- Зеленый лук
-
- Укроп
-
- Соль
- 1 ч. л
- Сахар
- 2 ч. л.
- Сода
- 1 ч. л
- Сливочное масло
-
Сулугуни — это полутвердый рассольный сыр грузинского происхождения. Он хорошо плавится, имеет нежную текстуру и легкую соленость, которая идеально балансирует кислинку кефира. Именно поэтому лепешки получаются сочными внутри и с аппетитной сырной структурой.
Приготовление
Кефир слегка подогрейте, он должен быть теплым, но не горячим, и соедините с яйцами комнатной температуры.
Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте до однородности.
Добавьте муку и соду, перемешайте до консистенции густого теста.
После этого введите мелко нарезанный зеленый лук, укроп и натертый сулугуни.
Обжаривайте лепешки на антипригарной сковороде без масла примерно по 3 мин с каждой стороны под крышкой на среднем огне.
Подавайте горячими, смазав сливочным маслом.
Советы
Если хотите более выразительный сырный вкус, добавьте еще 50 г сулугуни.
Для пикантности можно всыпать щепотку черного перца или паприки.
Лепешки можно легко приготовить с безглютеновой мукой, текстура останется такой же нежной.
Сырные лепешки — это быстро, сытно и очень по-домашнему. Они не требуют сложной техники или экзотических ингредиентов, но выглядят так, будто вы готовили их для бранча в стильном городском кафе.
Это именно тот рецепт, который передается «из рук в руки», становится частью семейных завтраков и спасает, когда хочется чего-то теплого, простого и по-настоящему вкусного.