ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
64
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить ароматные сырные лепешки на кефире — простой рецепт

Сырные лепешки — это кулинарная классика в современном исполнении. Они одинаково уместны на завтрак, как перекус в ланч-боксе или как альтернатива хлеба к супу или салату.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
193 ккал
Сырные лепешки tiktok.com_@dianakovtun27

Сырные лепешки tiktok.com_@dianakovtun27

Иногда для гастрономического счастья нужно совсем немного, а именно кефир, вкусный сыр и чуток зелени. На странице dianakovtun27 рассказали о рецепте сырных лепешек, которые можно приготовить без лишнего масла, они имеют идеально румяную корочку и нежную, тягучую серединку.

Их секрет — в сочетании кисломолочной основы, которая делает тесто мягким и воздушным, и сыра, который во время жарки превращается в аппетитные тягучие слои.

Ингредиенты

Сыр сулугуни
300 г
Кефир
600 мл
Мука
300 г
Яйца
2 шт.
Зеленый лук
Укроп
Соль
1 ч. л
Сахар
2 ч. л.
Сода
1 ч. л
Сливочное масло

Сулугуни — это полутвердый рассольный сыр грузинского происхождения. Он хорошо плавится, имеет нежную текстуру и легкую соленость, которая идеально балансирует кислинку кефира. Именно поэтому лепешки получаются сочными внутри и с аппетитной сырной структурой.

Приготовление

  1. Кефир слегка подогрейте, он должен быть теплым, но не горячим, и соедините с яйцами комнатной температуры.

  2. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте до однородности.

  3. Добавьте муку и соду, перемешайте до консистенции густого теста.

  4. После этого введите мелко нарезанный зеленый лук, укроп и натертый сулугуни.

  5. Обжаривайте лепешки на антипригарной сковороде без масла примерно по 3 мин с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

  6. Подавайте горячими, смазав сливочным маслом.

Советы

  • Если хотите более выразительный сырный вкус, добавьте еще 50 г сулугуни.

  • Для пикантности можно всыпать щепотку черного перца или паприки.

  • Лепешки можно легко приготовить с безглютеновой мукой, текстура останется такой же нежной.

Сырные лепешки — это быстро, сытно и очень по-домашнему. Они не требуют сложной техники или экзотических ингредиентов, но выглядят так, будто вы готовили их для бранча в стильном городском кафе.

Это именно тот рецепт, который передается «из рук в руки», становится частью семейных завтраков и спасает, когда хочется чего-то теплого, простого и по-настоящему вкусного.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie