Сырные лепешки tiktok.com_@dianakovtun27

Иногда для гастрономического счастья нужно совсем немного, а именно кефир, вкусный сыр и чуток зелени. На странице dianakovtun27 рассказали о рецепте сырных лепешек, которые можно приготовить без лишнего масла, они имеют идеально румяную корочку и нежную, тягучую серединку.

Их секрет — в сочетании кисломолочной основы, которая делает тесто мягким и воздушным, и сыра, который во время жарки превращается в аппетитные тягучие слои.

Ингредиенты Сыр сулугуни 300 г Кефир 600 мл Мука 300 г Яйца 2 шт. Зеленый лук Укроп Соль 1 ч. л Сахар 2 ч. л. Сода 1 ч. л Сливочное масло

Сулугуни — это полутвердый рассольный сыр грузинского происхождения. Он хорошо плавится, имеет нежную текстуру и легкую соленость, которая идеально балансирует кислинку кефира. Именно поэтому лепешки получаются сочными внутри и с аппетитной сырной структурой.

Приготовление

Кефир слегка подогрейте, он должен быть теплым, но не горячим, и соедините с яйцами комнатной температуры. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте муку и соду, перемешайте до консистенции густого теста. После этого введите мелко нарезанный зеленый лук, укроп и натертый сулугуни. Обжаривайте лепешки на антипригарной сковороде без масла примерно по 3 мин с каждой стороны под крышкой на среднем огне. Подавайте горячими, смазав сливочным маслом.

Советы

Если хотите более выразительный сырный вкус, добавьте еще 50 г сулугуни.

Для пикантности можно всыпать щепотку черного перца или паприки.

Лепешки можно легко приготовить с безглютеновой мукой, текстура останется такой же нежной.

Сырные лепешки — это быстро, сытно и очень по-домашнему. Они не требуют сложной техники или экзотических ингредиентов, но выглядят так, будто вы готовили их для бранча в стильном городском кафе.

Это именно тот рецепт, который передается «из рук в руки», становится частью семейных завтраков и спасает, когда хочется чего-то теплого, простого и по-настоящему вкусного.