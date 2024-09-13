Рецепт хачапурі з кабачків

Хачапурі з кабачків – це незвичайний, швидкий та смачний варіант класичного рецепту.
Головним інгредієнтом страви є кабачок, він надасть страві особливий смак, також знадобляться: сир, борошно, яйця, сіль та олія.
Інгредієнти
- кабачок
- 150 г
- сир твердий
- 70 г
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- яйце куряче
- 1 шт.
- жовток яйця
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Кабачок натріть на велику тертку, додайте щіпку солі і залиште на 10 хвилин. Потім відтисніть і покладіть в миску.
- Твердий сир натріть на велику тертку та розділіть на дві частини.
- Одне яйце розділіть на білок та жовток.
- У натертий кабачок викладіть одну частину твердого сиру, одне куряче яйце, борошно, перець чорний мелений, сіль. Перемішайте.
- Сковороду змастіть олією. Викладіть кабачкову масу і надайте їй довгасту, загострену форму. Накрийте кришкою і готуйте на мінімальному вогні близько 5-7 хвилин, потім переверніть і посипте твердим сиром, що залишився. Зверху викладіть жовток, накрийте кришкою та готуйте ще близько трьох хвилин.
Поради:
- Готове хачапурі можна посипати зеленню.
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