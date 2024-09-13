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Рецепт хачапурі з кабачків

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
173 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
169
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт хачапурі з кабачків

Хачапурі з кабачків / Фото: Credits

Хачапурі з кабачків – це незвичайний, швидкий та смачний варіант класичного рецепту.

Головним інгредієнтом страви є кабачок, він надасть страві особливий смак, також знадобляться: сир, борошно, яйця, сіль та олія.

Інгредієнти

кабачок
150 г
сир твердий
70 г
борошно пшеничне
2 ст. л.
яйце куряче
1 шт.
жовток яйця
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Кабачок натріть на велику тертку, додайте щіпку солі і залиште на 10 хвилин. Потім відтисніть і покладіть в миску.
  2. Твердий сир натріть на велику тертку та розділіть на дві частини.
  3. Одне яйце розділіть на білок та жовток.
  4. У натертий кабачок викладіть одну частину твердого сиру, одне куряче яйце, борошно, перець чорний мелений, сіль. Перемішайте.
  5. Сковороду змастіть олією. Викладіть кабачкову масу і надайте їй довгасту, загострену форму. Накрийте кришкою і готуйте на мінімальному вогні близько 5-7 хвилин, потім переверніть і посипте твердим сиром, що залишився. Зверху викладіть жовток, накрийте кришкою та готуйте ще близько трьох хвилин.

Поради:

  • Готове хачапурі можна посипати зеленню.

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