Рецепт хачапурі з кабачків

Хачапурі з кабачків – це незвичайний, швидкий та смачний варіант класичного рецепту.

Головним інгредієнтом страви є кабачок, він надасть страві особливий смак, також знадобляться: сир, борошно, яйця, сіль та олія.

Інгредієнти кабачок 150 г сир твердий 70 г борошно пшеничне 2 ст. л. яйце куряче 1 шт. жовток яйця 1 шт. перець чорний мелений сіль олія

Кабачок натріть на велику тертку, додайте щіпку солі і залиште на 10 хвилин. Потім відтисніть і покладіть в миску. Твердий сир натріть на велику тертку та розділіть на дві частини. Одне яйце розділіть на білок та жовток. У натертий кабачок викладіть одну частину твердого сиру, одне куряче яйце, борошно, перець чорний мелений, сіль. Перемішайте. Сковороду змастіть олією. Викладіть кабачкову масу і надайте їй довгасту, загострену форму. Накрийте кришкою і готуйте на мінімальному вогні близько 5-7 хвилин, потім переверніть і посипте твердим сиром, що залишився. Зверху викладіть жовток, накрийте кришкою та готуйте ще близько трьох хвилин.

Поради:

Готове хачапурі можна посипати зеленню.

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