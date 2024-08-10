Мариновані баклажани: швидкий рецепт

Приготуйте соковиті, хрусткі, трохи гострі баклажани з овочами, часником і зеленню.
Ароматна яскрава закуска, яку можна швидко приготувати та подати до столу вже за чотири години. У готовому вигляді мариновані баклажани можна їсти самостійно або з гарніром.
Інгредієнти
- баклажани
- 1 кг
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сіль
- 1 ч. л.
- олія
- цукор
- 2 ст. л.
- оцет 9%
- 2 ст. л.
- вода
- 2 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- часник
- 4 зубчики
- петрушка
- базилік
- Баклажани вимийте і наріжте кружальцями, товщиною трохи більше одного сантиметра. Додайте одну чайну ложку солі, перемішайте та залиште на 25 хвилин. Потім відтисніть і обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на розпеченій сковороді з олією з двох боків до золотистого кольору.
- Овочі вимийте, очистіть. Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Болгарський перець наріжте середніми смужками, а цибулю — півкільцями. Обсмажте всі овочі 1-2 хвилини на олії і викладіть на тарілку.
- Зелень петрушки та базиліка подрібніть.
- Часник видавіть через прес.
- Для маринаду з'єднайте цукор, оцет, воду, сіль, зелень та часник. Перемішайте.
- У скляний контейнер викладайте шарами баклажани, овочі. Верхнім шаром мають бути овочі. Залийте маринадом та накрийте кришкою. Відправте в холодильник і дайте промаринуватися щонайменше чотири години. Періодично струшуйте, щоб усі овочі вкрилися маринадом.
Поради:
- Не пересмажте баклажани, вони мають бути не сирими, та й залишитися цілими.
- Баклажани можна залишити маринуватися на ніч.
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