Мариновані баклажани: швидкий рецепт

Приготуйте соковиті, хрусткі, трохи гострі баклажани з овочами, часником і зеленню.

Ароматна яскрава закуска, яку можна швидко приготувати та подати до столу вже за чотири години. У готовому вигляді мариновані баклажани можна їсти самостійно або з гарніром.

Інгредієнти баклажани 1 кг морква 1 шт. перець болгарський 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. сіль 1 ч. л. олія цукор 2 ст. л. оцет 9% 2 ст. л. вода 2 ст. л. сіль 1 ч. л. часник 4 зубчики петрушка базилік

Баклажани вимийте і наріжте кружальцями, товщиною трохи більше одного сантиметра. Додайте одну чайну ложку солі, перемішайте та залиште на 25 хвилин. Потім відтисніть і обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на розпеченій сковороді з олією з двох боків до золотистого кольору. Овочі вимийте, очистіть. Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Болгарський перець наріжте середніми смужками, а цибулю — півкільцями. Обсмажте всі овочі 1-2 хвилини на олії і викладіть на тарілку. Зелень петрушки та базиліка подрібніть. Часник видавіть через прес. Для маринаду з'єднайте цукор, оцет, воду, сіль, зелень та часник. Перемішайте. У скляний контейнер викладайте шарами баклажани, овочі. Верхнім шаром мають бути овочі. Залийте маринадом та накрийте кришкою. Відправте в холодильник і дайте промаринуватися щонайменше чотири години. Періодично струшуйте, щоб усі овочі вкрилися маринадом.

Поради:

Не пересмажте баклажани, вони мають бути не сирими, та й залишитися цілими.

Баклажани можна залишити маринуватися на ніч.

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