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Мариновані баклажани: швидкий рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
86 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
2 хв
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Мариновані баклажани: швидкий рецепт

Швидкі мариновані баклажани / Фото: Credits

Приготуйте соковиті, хрусткі, трохи гострі баклажани з овочами, часником і зеленню.

Ароматна яскрава закуска, яку можна швидко приготувати та подати до столу вже за чотири години. У готовому вигляді мариновані баклажани можна їсти самостійно або з гарніром.

Інгредієнти

баклажани
1 кг
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
сіль
1 ч. л.
олія
цукор
2 ст. л.
оцет 9%
2 ст. л.
вода
2 ст. л.
сіль
1 ч. л.
часник
4 зубчики
петрушка
базилік
  1. Баклажани вимийте і наріжте кружальцями, товщиною трохи більше одного сантиметра. Додайте одну чайну ложку солі, перемішайте та залиште на 25 хвилин. Потім відтисніть і обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на розпеченій сковороді з олією з двох боків до золотистого кольору.
  2. Овочі вимийте, очистіть. Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Болгарський перець наріжте середніми смужками, а цибулю — півкільцями. Обсмажте всі овочі 1-2 хвилини на олії і викладіть на тарілку.
  3. Зелень петрушки та базиліка подрібніть.
  4. Часник видавіть через прес.
  5. Для маринаду з'єднайте цукор, оцет, воду, сіль, зелень та часник. Перемішайте.
  6. У скляний контейнер викладайте шарами баклажани, овочі. Верхнім шаром мають бути овочі. Залийте маринадом та накрийте кришкою. Відправте в холодильник і дайте промаринуватися щонайменше чотири години. Періодично струшуйте, щоб усі овочі вкрилися маринадом.

Поради:

  • Не пересмажте баклажани, вони мають бути не сирими, та й залишитися цілими.
  • Баклажани можна залишити маринуватися на ніч.

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