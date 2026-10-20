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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

Тушкована капуста: класичний рецепт

Ароматна, ніжна та з томатною ноткою — ця тушкована капуста повертає смак домашнього затишку та дитинства.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
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Тушкована капуста

Тушкована капуста / © Credits

Коли за вікном холодає, дуже хочеться простих і ситних страв, які легко приготувати без зайвих клопотів. Тушкована капуста — саме така класика, соковита, ароматна та універсальна. Вона смакує як самостійна страва, так і як гарнір до улюблених домашніх страв. Фудблогерка Ilona Bogdanova розповіла про свій простий рецепт, який вам захочеться повторити не один раз.

Інгредієнти

білокачанна капуста
600 г
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
часник
3 зубчики
вода
250 мл
томатний соус
150 мл
сіль
спеції
олія чи вершкове масло
сметана
петрушка

Приготування

  1. Цибулю наріжте, моркву натріть або наріжте тонкою соломкою, часник подрібніть, капусту нашаткуйте.

  2. Розігрійте на пательні олію чи вершкове масло.

  3. Додайте цибулю, моркву та часник і обсмажуйте до напівготовності, періодично помішуйте.

  4. Додайте нашатковану капусту, перемішайте та готуйте кілька хвилин.

  5. Влийте воду, приправте сіллю та спеціями.

  6. Накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 15 хв, поки овочі не стануть м’якшими.

  7. Влийте томатний соус, добре перемішайте та тушкуйте ще 5 хв.

  8. За потреби відрегулюйте кількість солі та спецій.

Подавайте гарячою, зі сметаною та свіжою петрушкою.

Іноді для смачної вечері не потрібні складні рецепти чи екзотичні інгредієнти. Ця тушкована капуста — простий спосіб додати до осіннього меню більше домашнього тепла.

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