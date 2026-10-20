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Тушкована капуста: класичний рецепт
Ароматна, ніжна та з томатною ноткою — ця тушкована капуста повертає смак домашнього затишку та дитинства.
Коли за вікном холодає, дуже хочеться простих і ситних страв, які легко приготувати без зайвих клопотів. Тушкована капуста — саме така класика, соковита, ароматна та універсальна. Вона смакує як самостійна страва, так і як гарнір до улюблених домашніх страв. Фудблогерка Ilona Bogdanova розповіла про свій простий рецепт, який вам захочеться повторити не один раз.
Інгредієнти
- білокачанна капуста
- 600 г
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- вода
- 250 мл
- томатний соус
- 150 мл
- сіль
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- спеції
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- олія чи вершкове масло
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- сметана
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- петрушка
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Приготування
Цибулю наріжте, моркву натріть або наріжте тонкою соломкою, часник подрібніть, капусту нашаткуйте.
Розігрійте на пательні олію чи вершкове масло.
Додайте цибулю, моркву та часник і обсмажуйте до напівготовності, періодично помішуйте.
Додайте нашатковану капусту, перемішайте та готуйте кілька хвилин.
Влийте воду, приправте сіллю та спеціями.
Накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 15 хв, поки овочі не стануть м’якшими.
Влийте томатний соус, добре перемішайте та тушкуйте ще 5 хв.
За потреби відрегулюйте кількість солі та спецій.
Подавайте гарячою, зі сметаною та свіжою петрушкою.
Іноді для смачної вечері не потрібні складні рецепти чи екзотичні інгредієнти. Ця тушкована капуста — простий спосіб додати до осіннього меню більше домашнього тепла.