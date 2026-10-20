Тушеная капуста: классический рецепт

Тушеная капуста / © Credits

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Когда за окном становится холоднее, очень хочется простых и сытных блюд, которые легко приготовить без лишних хлопот. Тушеная капуста — именно такая классика: сочная, ароматная и универсальная. Она хороша как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к любимым домашним блюдам. Фудблогер Илона Богданова рассказала о своём простом рецепте, который вам захочется повторить не раз.

Ингредиенты белокочанная капуста 600 г лук 1 шт. морковь 1 шт. чеснок 3 зубчика вода 250 мл томатный соус 150 мл соль специи растительное масло или сливочное масло сметана петрушка

Приготовление

Лук нарежьте, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой, чеснок измельчите, капусту нашинкуйте. Разогрейте на сковороде растительное или сливочное масло. Добавьте лук, морковь и чеснок и обжаривайте до полуготовности, периодически помешивая. Добавьте нашинкованную капусту, перемешайте и готовьте несколько минут. Влейте воду, приправьте солью и специями. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут, пока овощи не станут мягче. Влейте томатный соус, хорошо перемешайте и тушите ещё 5 мин. При необходимости отрегулируйте количество соли и специй.

Подавайте горячим, со сметаной и свежей петрушкой.

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Иногда для вкусного ужина не нужны сложные рецепты или экзотические ингредиенты. Эта тушеная капуста — простой способ добавить в осеннее меню больше домашнего тепла.

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