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Тушеная капуста: классический рецепт
Ароматная, нежная и с томатной ноткой — эта тушеная капуста возвращает вкус домашнего уюта и детства.
Когда за окном становится холоднее, очень хочется простых и сытных блюд, которые легко приготовить без лишних хлопот. Тушеная капуста — именно такая классика: сочная, ароматная и универсальная. Она хороша как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к любимым домашним блюдам. Фудблогер Илона Богданова рассказала о своём простом рецепте, который вам захочется повторить не раз.
Ингредиенты
- белокочанная капуста
- 600 г
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- вода
- 250 мл
- томатный соус
- 150 мл
- соль
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- специи
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- растительное масло или сливочное масло
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- сметана
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- петрушка
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Приготовление
Лук нарежьте, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой, чеснок измельчите, капусту нашинкуйте.
Разогрейте на сковороде растительное или сливочное масло.
Добавьте лук, морковь и чеснок и обжаривайте до полуготовности, периодически помешивая.
Добавьте нашинкованную капусту, перемешайте и готовьте несколько минут.
Влейте воду, приправьте солью и специями.
Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут, пока овощи не станут мягче.
Влейте томатный соус, хорошо перемешайте и тушите ещё 5 мин.
При необходимости отрегулируйте количество соли и специй.
Подавайте горячим, со сметаной и свежей петрушкой.
Иногда для вкусного ужина не нужны сложные рецепты или экзотические ингредиенты. Эта тушеная капуста — простой способ добавить в осеннее меню больше домашнего тепла.