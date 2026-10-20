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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Тушеная капуста: классический рецепт

Ароматная, нежная и с томатной ноткой — эта тушеная капуста возвращает вкус домашнего уюта и детства.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
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Тушеная капуста

Тушеная капуста / © Credits

Когда за окном становится холоднее, очень хочется простых и сытных блюд, которые легко приготовить без лишних хлопот. Тушеная капуста — именно такая классика: сочная, ароматная и универсальная. Она хороша как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к любимым домашним блюдам. Фудблогер Илона Богданова рассказала о своём простом рецепте, который вам захочется повторить не раз.

Ингредиенты

белокочанная капуста
600 г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
3 зубчика
вода
250 мл
томатный соус
150 мл
соль
специи
растительное масло или сливочное масло
сметана
петрушка

Приготовление

  1. Лук нарежьте, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой, чеснок измельчите, капусту нашинкуйте.

  2. Разогрейте на сковороде растительное или сливочное масло.

  3. Добавьте лук, морковь и чеснок и обжаривайте до полуготовности, периодически помешивая.

  4. Добавьте нашинкованную капусту, перемешайте и готовьте несколько минут.

  5. Влейте воду, приправьте солью и специями.

  6. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут, пока овощи не станут мягче.

  7. Влейте томатный соус, хорошо перемешайте и тушите ещё 5 мин.

  8. При необходимости отрегулируйте количество соли и специй.

Подавайте горячим, со сметаной и свежей петрушкой.

Иногда для вкусного ужина не нужны сложные рецепты или экзотические ингредиенты. Эта тушеная капуста — простой способ добавить в осеннее меню больше домашнего тепла.

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