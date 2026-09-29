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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Капуста по-гурийски без уксуса: рецепт вкусного рассола

Яркая, хрустящая и с ноткой пикантности — капусту по-гурийски можно приготовить без уксуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Капуста по-гурийски без уксуса instagram.com/korusni_korusnost

Капуста по-гурийски без уксуса instagram.com/korusni_korusnost / © Instagram

Капуста по-гурийски — одна из тех закусок, которые украшают стол уже одним своим видом. Фудблогер Катерина Мазурец рассказала о семейном рецепте, главный секрет которого кроется в необычном ингредиенте. Свекла придаёт овощам насыщенный розово-красный цвет, а сочетание чеснока, зелени и пряного рассола делает вкус ярким и многогранным. В этом рецепте нет уксуса, зато есть ингредиент, который может вас удивить.

Ингредиенты

  • капуста — 1 кг

  • свекла — 300 г

  • морковь — 200 г

  • сельдерей — 200 г

  • петрушка — четверть пучка

  • чеснок — 4–5 зубчиков

Для рассола

  • вода — 1 л

  • соль — 1 ст. л.

  • горчичный порошок — 1 ст. л

Автор советует сразу приготовить 2 л рассола, чтобы его точно хватило на овощи.

Приготовление

  1. Капусту, свеклу, морковь и сельдерей нарезают, после чего выкладывают овощи слоями в емкость: капуста, свекла, морковь, сельдерей, петрушка, и снова повторяют эту последовательность.

  2. Для рассола воду доводят до кипения, добавляют соль и горчичный порошок, а затем сразу заливают им овощи. Важно, чтобы рассол полностью покрывал их.

  3. Сверху капусту прижимают тарелкой, накрывают ёмкость крышкой и оставляют в тёплом месте на 3 дня, чтобы капуста хорошо промариновалась и приобрела свой насыщенный вкус.

Этот рецепт — отличная альтернатива привычным маринованным овощам с уксусом. Свекла придает капусте эффектный цвет, сельдерей и петрушка — свежую ароматную нотку, чеснок добавляет пикантности, а горчичный порошок становится той самой маленькой кулинарной хитростью, которая делает вкус особенным.

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