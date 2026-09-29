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Капуста по-гурийски без уксуса: рецепт вкусного рассола
Яркая, хрустящая и с ноткой пикантности — капусту по-гурийски можно приготовить без уксуса.
Капуста по-гурийски — одна из тех закусок, которые украшают стол уже одним своим видом. Фудблогер Катерина Мазурец рассказала о семейном рецепте, главный секрет которого кроется в необычном ингредиенте. Свекла придаёт овощам насыщенный розово-красный цвет, а сочетание чеснока, зелени и пряного рассола делает вкус ярким и многогранным. В этом рецепте нет уксуса, зато есть ингредиент, который может вас удивить.
Ингредиенты
капуста — 1 кг
свекла — 300 г
морковь — 200 г
сельдерей — 200 г
петрушка — четверть пучка
чеснок — 4–5 зубчиков
Для рассола
вода — 1 л
соль — 1 ст. л.
горчичный порошок — 1 ст. л
Автор советует сразу приготовить 2 л рассола, чтобы его точно хватило на овощи.
Приготовление
Капусту, свеклу, морковь и сельдерей нарезают, после чего выкладывают овощи слоями в емкость: капуста, свекла, морковь, сельдерей, петрушка, и снова повторяют эту последовательность.
Для рассола воду доводят до кипения, добавляют соль и горчичный порошок, а затем сразу заливают им овощи. Важно, чтобы рассол полностью покрывал их.
Сверху капусту прижимают тарелкой, накрывают ёмкость крышкой и оставляют в тёплом месте на 3 дня, чтобы капуста хорошо промариновалась и приобрела свой насыщенный вкус.
Этот рецепт — отличная альтернатива привычным маринованным овощам с уксусом. Свекла придает капусте эффектный цвет, сельдерей и петрушка — свежую ароматную нотку, чеснок добавляет пикантности, а горчичный порошок становится той самой маленькой кулинарной хитростью, которая делает вкус особенным.