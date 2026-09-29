Капуста по-гурийски без уксуса: рецепт вкусного рассола

Капуста по-гурийски без уксуса instagram.com/korusni_korusnost / © Instagram

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Капуста по-гурийски — одна из тех закусок, которые украшают стол уже одним своим видом. Фудблогер Катерина Мазурец рассказала о семейном рецепте, главный секрет которого кроется в необычном ингредиенте. Свекла придаёт овощам насыщенный розово-красный цвет, а сочетание чеснока, зелени и пряного рассола делает вкус ярким и многогранным. В этом рецепте нет уксуса, зато есть ингредиент, который может вас удивить.

Ингредиенты

капуста — 1 кг

свекла — 300 г

морковь — 200 г

сельдерей — 200 г

петрушка — четверть пучка

чеснок — 4–5 зубчиков

Для рассола

вода — 1 л

соль — 1 ст. л.

горчичный порошок — 1 ст. л

Автор советует сразу приготовить 2 л рассола, чтобы его точно хватило на овощи.

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Приготовление

Капусту, свеклу, морковь и сельдерей нарезают, после чего выкладывают овощи слоями в емкость: капуста, свекла, морковь, сельдерей, петрушка, и снова повторяют эту последовательность. Для рассола воду доводят до кипения, добавляют соль и горчичный порошок, а затем сразу заливают им овощи. Важно, чтобы рассол полностью покрывал их. Сверху капусту прижимают тарелкой, накрывают ёмкость крышкой и оставляют в тёплом месте на 3 дня, чтобы капуста хорошо промариновалась и приобрела свой насыщенный вкус.

Этот рецепт — отличная альтернатива привычным маринованным овощам с уксусом. Свекла придает капусте эффектный цвет, сельдерей и петрушка — свежую ароматную нотку, чеснок добавляет пикантности, а горчичный порошок становится той самой маленькой кулинарной хитростью, которая делает вкус особенным.

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