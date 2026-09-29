Можно ли диабетикам есть бананы: наконец-то поставлена точка в спорах

Бананы

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Бананы часто попадают в список продуктов, которые якобы следует исключить из рациона в случае сахарного диабета. Однако научные данные показывают гораздо более сложную картину. Важно не только количество природного сахара в плоде, но и его спелость, сорт, размер порции и состав всего приема пищи.

Об этом сообщает egeszsegkalauz.

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Банан содержит природные сахара и углеводы, потому его употребление может повышать уровень глюкозы в крови. В то же время, сам по себе сладкий вкус фрукта не означает, что его нужно полностью исключать из рациона человека с диабетом.

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Чем отличается зеленый банан от спелого

По мере созревания банана часть крахмала в нем превращается в сахара. Поэтому фрукт становится слаще, а его влияние на уровень глюкозы может изменяться.

В одном из исследований с участием 10 человек с сахарным диабетом 2 типа участники в разные дни ели по 120 граммов незрелого или перезрелого банана. Гликемический индекс незрелого плода составлял 43, тогда как перезрелого — 74. То есть в условиях этого исследования перезрелый банан вызывал гораздо больший ответ уровня глюкозы.

Исследователи объясняли это тем, что в незрелом банане содержится больше крахмала, медленнее расщепляющегося организмом.

Однако это не значит, что людям с диабетом можно есть только зеленые бананы. В другом исследовании с участием людей с диабетом 2 типа разница в ответе глюкозы на бананы разной степени спелости была значительно меньше. Участникам давали бананы от желтых до плодов с коричневыми пятнами, и реакция на них была относительно похожей.

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Поэтому спелость действительно может иметь значение, но установить простое правило «зеленый банан полезен, а коричневый вреден» на основании имеющихся данных нельзя.

Важна не только степень спелости, но и сорт

Воздействие банана на уровень глюкозы может зависеть и от его сорта. В одном из исследований сравнили четыре разновидности бананов. Их гликемический индекс составил от 61 до 69.

При этом исследователи отметили, что одна порция банана для всех исследованных сортов имела низкую гликемическую нагрузку. Это означает, что сам факт употребления банана не дает оснований автоматически относить его к продуктам, которые обязательно влекут за собой резкий скачок сахара в крови.

В другом исследовании с участием 17 человек с диабетом 2 типа гликемический индекс банана составил 41,3. В конкретных условиях этого исследования это считалось низким показателем.

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Таким образом, количество сахара в продукте само по себе не позволяет точно определить, какова будет реакция организма на него.

© Associated Press

Почему исследователей интересует зеленый банан

Особое внимание учёные уделяют резистентному крахмалу, которого больше в незрелых бананах. В отличие от быстродоступных углеводов он не так легко переваривается в тонком кишечнике. Часть такого крахмала попадает в толстый кишечник, где его могут использовать кишечные бактерии.

Поэтому резистентный крахмал исследуют в контексте контроля уровня глюкозы.

В 24-недельном рандомизированном исследовании с участием 113 человек с предиабетом или диабетом 2 типа в группе, употреблявшей биомассу зеленого банана, наблюдалось несколько благоприятных изменений, в частности снижение HbA1c и уровня глюкозы натощак.

Впрочем, результаты отличались в зависимости от группы участников, поэтому исследователи не позволяют заключить, что зеленый банан сам по себе улучшает течение диабета.

Еще в одном небольшом исследовании 17 человек с диабетом 2 типа получали резистентный крахмал из банана. Ученые зафиксировали более низкий уровень глюкозы натощак, а также меньший ответ глюкозы и инсулина.

Но здесь важно уточнение: участники получали концентрированный резистентный крахмал, а не просто ели зеленые бананы. Поэтому переносить эти результаты непосредственно на обычное употребление фруктов нельзя.

Более того, другое рандомизированное исследование, в котором люди с диабетом 2 типа использовали резистентный крахмал из банана, не выявило однозначного улучшения общего суточного контроля глюкозы или колебаний ее уровня.

Следовательно, резистентный крахмал остается интересным направлением исследований, но его нельзя рассматривать как доказанный способ лечения диабета.

Нужно ли вообще ограничивать фрукты при диабете

Исследования не подтверждают необходимости автоматически исключать все фрукты после установления диагноза диабета.

В одном метаанализе 19 рандомизированных контролируемых исследований употребление фруктов в среднем было связано с понижением уровня глюкозы натощак. В то же время, статистически четкого влияния на HbA1c исследователи не оказали.

Другой метаанализ, включавший пять рандомизированных исследований с участием 245 человек с диабетом 2 типа, показал снижение HbA1c и уровня глюкозы натощак при диетических вмешательствах с включением цельных фруктов.

Однако авторы подчеркнули, что исследований было немного, а одно из них имело высокий риск систематической погрешности. Поэтому эти результаты нельзя считать окончательным подтверждением.

Есть также разница между цельным фруктом и фруктовым соком. В одном метаанализе 18 рандомизированных исследований употребление 100% фруктового сока не связано со значительными изменениями уровня глюкозы натощак, инсулинорезистентности или HbA1c.

В то же время, сок не следует автоматически приравнивать к целому фрукту: при употреблении цельного банана человек получает не только углеводы, но и клетчатку и другие питательные вещества.

Можно ли есть бананы при диабете

Банан не является ни «суперфудом» для людей с диабетом, ни запретным фруктом.

Его спелость может оказывать влияние на реакцию уровня глюкозы, особенно если сравнивать незрелый и перезрелый плод. В то же время, результаты различных исследований не всегда одинаковы.

Важны размер порции, сорт банана, другие продукты в конкретном приеме пищи и индивидуальная реакция организма.

Поэтому при диабете вопрос заключается не просто в том, можно ли есть банан. Важнее учитывать, сколько банан человек съедает, насколько он спел и как эта порция вписывается в его общий рацион и контроль уровня глюкозы.

Если конкретный продукт заметно изменяет уровень сахара в крови, это можно учитывать при планировании питания вместе с рекомендациями врача или диетолога.

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