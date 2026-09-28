Действительно ли собаки понимают человеческий язык — ученые удивили результатом исследования

Собака / © Unsplash

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Ученые выяснили, что собаки способны разделять сплошной человеческий язык без пауз на отдельные слова благодаря комбинациям согласных звуков.



Уникальное исследование венгерских ученых, опубликованное в издании Science , доказало, что четырехлапые владеют языковой склонностью, которую раньше находили только у людей и которой нет даже у приматов.

Собаки слушали вымышленные слова

Исследователи лаборатории нейроэтологии из Университета имени Этвеша Лоранда провели эксперимент с участием 20 домашних собак и 20 взрослых людей.

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Животным и людям включали непрерывные записи вымышленных трехсложных слов. Между одним словом и следующим не было пауз или других четких сигналов, которые могли бы подсказать, где кончается одно слово и начинается другое. При этом учёные создали три типа аудиопотоков.

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В первом повторяющиеся комбинации согласных формировали своеобразный «каркас» вымышленных слов. Во втором такую роль исполняли гласные. Третья запись была контрольной — звуки в ней не образовывали никаких повторяющихся структур.

Пока собаки слушали записи, исследователи с помощью электроэнцефалографии следили за активностью их мозга. Для этого на головах животных размещали специальные электроды, регистрировавшие мозговые сигналы.

Почему согласные оказались важнее

На первый взгляд, громкие должны быть более удобными для мозга. В эксперименте они были акустически сильнее и заметнее. Однако результат оказался противоположным.

Когда структуру придуманных слов определяли повторяющиеся согласные, мозговая активность собак синхронизировалась с ритмом этих слов. То есть животные фактически отслеживали повторяющиеся звуковые комбинации, хотя четких границ между словами не было. Когда слова определялись с помощью гласных, такой же выраженной реакции на уровне слова у собак не зафиксировали.

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Подобную тенденцию обнаружили и у людей: их мозг также лучше отслеживал структуру слов, сформированную согласными.

Собаки не просто реагировали на более громкие звуки

Этот момент особенно заинтересовал ученых. Гласные в эксперименте были более акустически заметными, поэтому если бы мозг собак просто реагировал на самые громкие или выразительные звуки, именно громкие должны давать сильнейший эффект.

По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что во многих человеческих языках именно согласные несут больше информации о том, какое слово произносится. Поэтому мозг может использовать их в качестве своеобразных ориентиров для разделения непрерывной речи на отдельные слова.

Эксперимент не доказывает, что собаки понимали значение придуманных слов. Они слушали бессодержательные звуковые последовательности, поэтому ученые фактически проверяли не понимание слов, а способность мозга подмечать закономерности в речи.

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Другими словами, собака могла улавливать структуру звукового потока, но это еще не означает, что она «переводила» услышанное на определенное значение.

Нужно ли собаке с детства много общаться с людьми

Для этого исследователи сравнили собак с разным опытом ранней жизни. Часть животных в первые месяцы находилась в среде, где регулярно слышала человеческую речь, в то время как другие попали в семьи позже.

Обе группы продемонстрировали склонность лучше отслеживать согласные структуры. Это может свидетельствовать о том, что для формирования такой особенности не обязательно требуется интенсивный контакт с человеческим языком именно в раннем возрасте.

Что это значит для науки

До сих пор подобное преимущество согласных во время сегментации непрерывного языка считали особенностью, характерной для людей. Новый эксперимент показал, что подобный механизм может возникать и у животных, не владеющих человеческим языком.

Ученые пока не могут однозначно сказать, почему именно собаки обладают такой способностью. Она могла сформироваться в результате тысячелетий жизни рядом с людьми и постоянного контакта с человеческой речью. Поэтому исследователи планируют дальнейшие сравнения, которые могли бы помочь выяснить происхождение этой особенности.

Напомним, это не первое исследование, показывающее интересные особенности работы мозга собак. Ранее учёные обнаружили у животных мозговые реакции, похожие на человеческие во время самоконтроля.

Также специалисты назвали породы, которые особенно сильно привязываются к своим хозяевам.

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