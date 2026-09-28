Погода в Украине в начале октября удивит: синоптики обнародовали прогноз

Начало октября в Украине будет тёплым / © pexels.com

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В Украине в ближайшие дни ожидается теплая осенняя погода.

На большей части территории нашей страны — солнечно, дожди ожидаются только на юге и в Харьковской области. Но температура воздуха вполне комфортная. На севере — от 16 до 18 градусов выше нуля, а на остальной территории страны — до плюс 23 градусов.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Прогноз погоды на вторник, 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, почти по всей стране будет солнечно и сухо. Облачно с прояснениями ожидается в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Теплее всего будет в Закарпатье — там температура воздуха достигнет +22 градусов.

Холоднее всего традиционно в Карпатах — от 1 до 6 градусов тепла.

Какая будет погода в начале октября

Но всё равно последние дни сентября будут приятными. Начало октября тоже порадует теплом.

А средняя температура, по прогнозам, составит от 6 до 13 градусов, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 28 СЕНТЯБРЯ | УЖАС в КИЕВЕ и ХАРЬКОВЕ! МЕСТЬ РОССИИ! Витвицкая стала мамой

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