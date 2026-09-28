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Погода в Украине в начале октября удивит: синоптики обнародовали прогноз
В Украине в начале октября ожидается теплая погода.
В Украине в ближайшие дни ожидается теплая осенняя погода.
На большей части территории нашей страны — солнечно, дожди ожидаются только на юге и в Харьковской области. Но температура воздуха вполне комфортная. На севере — от 16 до 18 градусов выше нуля, а на остальной территории страны — до плюс 23 градусов.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Прогноз погоды на вторник, 29 сентября
Во вторник, 29 сентября, почти по всей стране будет солнечно и сухо. Облачно с прояснениями ожидается в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму.
Теплее всего будет в Закарпатье — там температура воздуха достигнет +22 градусов.
Холоднее всего традиционно в Карпатах — от 1 до 6 градусов тепла.
Какая будет погода в начале октября
Но всё равно последние дни сентября будут приятными. Начало октября тоже порадует теплом.
А средняя температура, по прогнозам, составит от 6 до 13 градусов, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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