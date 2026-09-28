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Россияне целенаправленно обстреляли жилой дом в одном из областных центров Украины: много раненых (фото, видео)
Россияне обстреляли жилой дом в Салтовском районе Харькова. Разрушены перекрытия 2-го и 3-го этажей, среди 35 пострадавших — 9 детей.
В Харькове россияне обстреляли жилой квартал в Салтовском районе. Вражеский снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома и разрушил перекрытие. 35 человек пострадали, среди них — много детей.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.
Последствия атаки на жилой дом
Российский снаряд попал в многоэтажный дом прямо посреди ночи, когда люди крепко спали в своих кроватях. Удар был настолько сильным, что перекрытия второго и третьего этажей полностью обрушились.
Ночной удар по жилому массиву был внезапным — без воздушной тревоги. Пробито перекрытие между этажами многоквартирного дома — полностью разрушены квартиры на втором и третьем этажах. За считанные минуты двор заполнился спасателями, медиками и полицией.
«Еще не спала, только ложилась. Услышала звук, окна полетели. Чтобы испугаться — не испугалась, но было очень громко», — вспоминает харьковчанка Надежда.
«Взрыв был очень сильный в 4 часа. Я с женой проснулся в сильном беспокойстве. Сюда быстро приехала наша городская служба. Все спасатели были, конечно, помогли», — рассказывает харьковчанин Владимир.
Среди раненых — 9 детей
Число раненых увеличивалось с каждой минутой и в итоге достигло трех десятков человек. Самой маленькой пострадавшей девочке всего 3 годика.
«Девять из них — дети. А еще девочка примерно двенадцати лет находится в больнице, и мужчина тоже остается в больнице. У всех остальных, в принципе, травмы от средней до легкой степени тяжести», — сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Поврежден целый жилой квартал
Ударная волна была настолько сильной, что разрушила целый жилой квартал — в домах в основном выбиты окна.
«Пострадали десять многоквартирных жилых домов, расположенных рядом с этим домом. Здесь очень плотная застройка. На данный момент у нас десять пострадавших домов. Хочу сказать, что в последнее время это был первый обстрел такого масштаба, ведь раньше использовались только FPV-дроны», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Пожарные эвакуировали около трех десятков человек. Сотрудники чрезвычайных служб работают с самой ночи без перерыва. Тем не менее, расчистку завалов время от времени приходится приостанавливать — враг продолжает атаковать город, и из-за угрозы новых обстрелов спасатели вынуждены каждый раз бежать в укрытие.
Как только угроза минует — ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры возвращаются к работе.
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