Россияне целенаправленно обстреляли жилой дом в одном из областных центров Украины: много раненых (фото, видео)

Последствия ударов по Харькову

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В Харькове россияне обстреляли жилой квартал в Салтовском районе. Вражеский снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома и разрушил перекрытие. 35 человек пострадали, среди них — много детей.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

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Последствия атаки на жилой дом

Российский снаряд попал в многоэтажный дом прямо посреди ночи, когда люди крепко спали в своих кроватях. Удар был настолько сильным, что перекрытия второго и третьего этажей полностью обрушились.

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Ночной удар по жилому массиву был внезапным — без воздушной тревоги. Пробито перекрытие между этажами многоквартирного дома — полностью разрушены квартиры на втором и третьем этажах. За считанные минуты двор заполнился спасателями, медиками и полицией.

«Еще не спала, только ложилась. Услышала звук, окна полетели. Чтобы испугаться — не испугалась, но было очень громко», — вспоминает харьковчанка Надежда.

«Взрыв был очень сильный в 4 часа. Я с женой проснулся в сильном беспокойстве. Сюда быстро приехала наша городская служба. Все спасатели были, конечно, помогли», — рассказывает харьковчанин Владимир.

Среди раненых — 9 детей

Число раненых увеличивалось с каждой минутой и в итоге достигло трех десятков человек. Самой маленькой пострадавшей девочке всего 3 годика.

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«Девять из них — дети. А еще девочка примерно двенадцати лет находится в больнице, и мужчина тоже остается в больнице. У всех остальных, в принципе, травмы от средней до легкой степени тяжести», — сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Поврежден целый жилой квартал

Ударная волна была настолько сильной, что разрушила целый жилой квартал — в домах в основном выбиты окна.

«Пострадали десять многоквартирных жилых домов, расположенных рядом с этим домом. Здесь очень плотная застройка. На данный момент у нас десять пострадавших домов. Хочу сказать, что в последнее время это был первый обстрел такого масштаба, ведь раньше использовались только FPV-дроны», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Пожарные эвакуировали около трех десятков человек. Сотрудники чрезвычайных служб работают с самой ночи без перерыва. Тем не менее, расчистку завалов время от времени приходится приостанавливать — враг продолжает атаковать город, и из-за угрозы новых обстрелов спасатели вынуждены каждый раз бежать в укрытие.

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Как только угроза минует — ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры возвращаются к работе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 28 СЕНТЯБРЯ | ПРИЛЕТЫ В КИЕВЕ! УЖАС в ХАРЬКОВЕ и ДНЕПРЕ! НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ

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