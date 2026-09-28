- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2239
- Время на прочтение
- 2 мин
Что осталось от Академии наук в Киеве после атаки: кадры с места
В Киеве дроны РФ попали в здание Академии наук. Есть значительные разрушения. На месте работают спасатели.
В Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.
Академия наук в Киеве охвачена огнем после атаки РФ
Из-за быстрого распространения огня ситуация стала критической: люди были вынуждены выбираться наружу прямо через окна, чтобы не сгореть заживо.
Взрывная волна и обломки привели к значительным разрушениям и окружающей территории. На расположенной рядом парковке полностью изуродованы автомобили, а в соседних помещениях выбило окна и вырвало дверь.
«Это эпицентр попадания. Вы видите, что третий-второй этажи полностью разрушены. Здесь уже на месте работают собакоискатели, чтобы понять, может ли быть жертв больше», — отметила Юлия Кириенко.
Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и бригады скорой помощи. Пожарные укрощают пламя и ликвидируют сильное задымление, чтобы зайти внутрь и проверить, остается ли кто-нибудь в здании.
Сейчас идет спасательная операция. Остается надеяться, что в результате атаки удастся избежать человеческих жертв.
Атака РФ на Киев 28 сентября — последние новости
Напомним, в центре Киева в результате удара российского дрона по Шевченковскому району 28 сентября погибли по меньшей мере два человека.
Также попадания зафиксировали еще некоторых в районах — Оболонском, Шевченковском и Дарницком. В Шевченковском вспыхнуло здание Национальной академии наук Украины, люди вылезают через окна, пытаясь спастись.