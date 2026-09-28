Что осталось от Академии наук в Киеве после атаки: кадры с места

Атака на НАН в Киеве 28 сентября / © ТСН

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В Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

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Академия наук в Киеве охвачена огнем после атаки РФ

Из-за быстрого распространения огня ситуация стала критической: люди были вынуждены выбираться наружу прямо через окна, чтобы не сгореть заживо.

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Взрывная волна и обломки привели к значительным разрушениям и окружающей территории. На расположенной рядом парковке полностью изуродованы автомобили, а в соседних помещениях выбило окна и вырвало дверь.

«Это эпицентр попадания. Вы видите, что третий-второй этажи полностью разрушены. Здесь уже на месте работают собакоискатели, чтобы понять, может ли быть жертв больше», — отметила Юлия Кириенко.

Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и бригады скорой помощи. Пожарные укрощают пламя и ликвидируют сильное задымление, чтобы зайти внутрь и проверить, остается ли кто-нибудь в здании.

Сейчас идет спасательная операция. Остается надеяться, что в результате атаки удастся избежать человеческих жертв.

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Дата публикации 15:23, 28.09.26 Количество просмотров 53 Россия атаковала Академию наук в Киеве: здание охвачено огнем, работают спасатели

Атака РФ на Киев 28 сентября — последние новости

Напомним, в центре Киева в результате удара российского дрона по Шевченковскому району 28 сентября погибли по меньшей мере два человека.

Также попадания зафиксировали еще некоторых в районах — Оболонском, Шевченковском и Дарницком. В Шевченковском вспыхнуло здание Национальной академии наук Украины, люди вылезают через окна, пытаясь спастись.

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