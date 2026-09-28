Тонкие волосы будут совершенно иным: семь стрижек, которые придают объем после 50

Стрижки для тонких волос после 50 лет / © pexels.com

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Для тонких волос особенно важно правильно подобрать длину и слои. Чрезмерное филирование может еще больше подчеркнуть недостаток густоты, тогда как четкий срез, мягкие слои и объем на макушке помогают получить противоположный эффект.

В Yahoo рассказали о семи стрижках, на которые стоит обратить внимание женщинам после 50 лет, если хочется, чтобы тонкие волосы выглядели более густыми и объемными.

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Бикси

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © pexels.com

Бикси сочетает черты сразу двух популярных стрижек — боба и пикси. Она немного длиннее классической пикси, поэтому пряди у лица остаются мягкими, а более короткие слои помогают создать дополнительный объем.

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Такая стрижка хорошо подходит тонким волосам, поскольку придает им текстуры и подвижности. Еще одно преимущество бикси — его можно укладывать по-разному: сделать более гладким или, наоборот, слегка растрепать пряди для дополнительного объема.

Удлиненный butterfly bob

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © Фото из открытых источников

Butterfly lob, или удлиненная «бабочка», — вариант для тех, кто не хочет прощаться с длиной. Особенность этой стрижки — мягкие слои вокруг лица, создающие подвижность и визуальный объем.

В то же время, основная масса волос и густота на кончиках сохраняются. Это особенно важно для тонких волос, ведь слишком большое количество слоев может сделать концы еще реже.

В результате прическа имеет легкий и воздушный вид, а волосы кажутся более густыми.

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Итальянский боб

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © Фото из открытых источников

Итальянский боб — отличный вариант для тех, кто хочет соединить объем с элегантной формой. Обычно его длина достигает примерно линии подбородка, а достаточно плотный срез помогает зрительно сделать кончики более густыми.

Мягкая округлая форма также придает прическе пышности, особенно в зоне макушки. В то же время такая стрижка не требует большого количества коротких слоев, которые не всегда выигрышно смотрятся на очень тонких волосах.

Итальянский боб можно носить гладким или добавить легкие волны — в обоих случаях волосы будут выглядеть более объемными.

Многослойная стрижка к ключицам

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © Фото из открытых источников

Если короткие стрижки вам не нравятся, стоит обратить внимание на clavicut — длину примерно до ключиц.

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Это своеобразная золотая середина: волосы остаются достаточно длинными для разных укладок, но в то же время не настолько, чтобы собственный вес прядей лишал их прикорневого объема.

Мягкие, плавно совмещенные слои придают прическе подвижности, а достаточно плотный нижний срез помогает сохранить чувство густоты. Такую стрижку можно носить с прямыми волосами, легкими волнами или локонами.

Современный шегги

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © Фото из открытых источников

Шегги может стать настоящей находкой для тонких волос, особенно если они имеют естественную волнистую текстуру.

Современный вариант этой стрижки отличается от очень рваного шегги, который был популярен раньше. Вместо большого количества резких переходов парикмахер создает мягкие слои, поднимающие волосы у макушки и придающие подвижности по всей длине.

Благодаря этому волосы не лежит плоско, а прическа имеет естественный, немного небрежный объем. Главное — не переусердствовать с филированием кончиков, чтобы они не казались еще тоньше.

Стрижка к плечам со слоями

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © Фото из открытых источников

Классическая длина до плеч — один из самых универсальных вариантов для тонких волос.

Правильно расположенные слои придают прядям подвижности и помогают избежать эффекта плоских волос. В то же время, длина позволяет сохранить достаточно густой срез на концах.

Особенно эффектен вид такой стрижки с легкими волнами: изгибы прядей визуально создают дополнительный объем. Но она хорошо работает и на прямых волосах.

Мягкая пикси

Стрижки на тонкие волосы после 50 / © Фото из открытых источников

Для тех, кто готов к короткой стрижке, отличным решением может стать мягкая пикси.

Более короткая длина не дает тонким волосам опускаться под собственным весом, а более длинные текстурированные пряди на макушке создают необходимый объем. У лица можно оставить чуть больше длины, чтобы сделать образ более мягким.

Еще одно преимущество пикси — простота укладки. Часто достаточно небольшого количества текстурного средства, чтобы поднять пряди у корней и придать прическе нужной формы.

Какую стрижку выбрать для тонких волос после 50

Универсальной стрижки, которая все равно хорошо подойдет всем, нет. Следует учитывать не только густоту, но и структуру волос, форму лица и то, сколько времени вы готовы тратить на укладку.

Если главная задача — зрительно увеличить густоту, следует обратить внимание на стрижки, которые сохраняют плотность кончиков и одновременно создают объем у корней. Это может быть итальянский боб, мягкий пикси или бикси. Если же хочется сберечь длину, хорошими вариантами станут clavicut, butterfly lob или стрижка до плеч с деликатными слоями.

FAQ

Какая стрижка лучше подходит для тонких волос после 50 лет?

Для тонких волос хорошо подходят боб с плотным срезом, бикси, текстурированные пикси и стрижки средней длины с мягкими слоями. Они помогают создать объем и в то же время не забирают слишком много густоты из кончиков. Конкретный вариант лучше подбирать в соответствии со структурой волос и формой лица.

Какая стрижка делает тонкие волосы визуально более густыми?

Эффект более густых волос чаще всего создают стрижки с плотной линией среза, умеренным количеством слоев и объемом в зоне макушки. Для коротких волос это могут быть пикси, бикси или боб, а для средней длины — удлиненный боб, clavicut или стрижка до плеч с мягкими слоями.

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