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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Дэвид Бекхэм похвастался новым урожаем со своего огорода: зелень, малина и цветы

Экс-футболист снова показал поклонникам, что его увлечение садоводством продолжает приносить результаты.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

51-летний Дэвид Бекхэм поделился кадрами нового урожая, выращенного на его загородном участке.

На этот раз в его саду созрели разные виды свежей зелени и малина.

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Также можно заметить яркие анютины глазки. Эти цветы относятся к съедобным и часто используются для украшения десертов, салатов и других блюд. Поэтому вполне возможно, что выращенные Бекхэмом цветы станут частью его домашних кулинарных экспериментов.

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Бекхэм давно увлекается выращиванием собственных продуктов и регулярно показывает свой сад в социальных сетях. На его участке есть овощи, ягоды, зелень, цветы, теплица и даже курятник. Ранее он демонстрировал подписчикам помидоры, салат и другие культуры, выращенные самостоятельно.

Судя по публикациям спортсмена, огород для него давно стал одним из любимых увлечений после завершения футбольной карьеры. Помимо садоводства Бекхэм занимается пчеловодством и держит кур на своем участке.

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