- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 581
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с воротником-стойкой и цветочной брошью: новый образ первой леди Китая в Вашингтоне
Пэн Лиюань выбрала для официальной церемонии в Белом доме элегантный наряд глубокого синего оттенка.
Во время официального визита в США первая леди Китая Пэн Лиюань продемонстрировала еще один элегантный аутфит.
На торжественной церемонии в Белом доме Лиюань появилась в темно-синем облегающем платье длины миди с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой — ее дизайн напоминал традиционный китайский наряд.
У нее также были пуговицы в тон, тонкий пояс на талии, белые манжеты и асимметричная белая окантовка, которая проходила вдоль воротника и верхней части наряда. Обута она была в черные кожаные туфли-лодочки на каблуках.
К жакету первая леди прикрепила большую серебристую брошь в форме многослойного цветка. Уши она украсила жемчужными серьгами-пуссетами, а на руке было кольцо.
Пен собрала волосы в аккуратную прическу с объемом у корней, а макияж сделала с черными стрелками и нюдовым глянцевым блеском на губах.
Напомним, Пэн Лиюань на чаепитии в Белом доме появилась в сливовом платье с баской.