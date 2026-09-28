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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с воротником-стойкой и цветочной брошью: новый образ первой леди Китая в Вашингтоне

Пэн Лиюань выбрала для официальной церемонии в Белом доме элегантный наряд глубокого синего оттенка.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Пэн Лиюань

Пэн Лиюань / © Associated Press

Во время официального визита в США первая леди Китая Пэн Лиюань продемонстрировала еще один элегантный аутфит.

Пэн Лиюань / © Associated Press

Пэн Лиюань / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

На торжественной церемонии в Белом доме Лиюань появилась в темно-синем облегающем платье длины миди с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой — ее дизайн напоминал традиционный китайский наряд.

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань, Си Цзиньпин, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

У нее также были пуговицы в тон, тонкий пояс на талии, белые манжеты и асимметричная белая окантовка, которая проходила вдоль воротника и верхней части наряда. Обута она была в черные кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Пэн Лиюань и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань и Мелания Трамп / © Associated Press

К жакету первая леди прикрепила большую серебристую брошь в форме многослойного цветка. Уши она украсила жемчужными серьгами-пуссетами, а на руке было кольцо.

Пэн Лиюань и Мелания Трамп / © Associated Press

Пэн Лиюань и Мелания Трамп / © Associated Press

Пен собрала волосы в аккуратную прическу с объемом у корней, а макияж сделала с черными стрелками и нюдовым глянцевым блеском на губах.

Пэн Лиюань / © Associated Press

Пэн Лиюань / © Associated Press

Напомним, Пэн Лиюань на чаепитии в Белом доме появилась в сливовом платье с баской.

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