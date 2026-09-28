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У сукні з коміром-стійкою і квітковою брошкою: новий образ першої леді Китаю у Вашингтоні
Пен Ліюань обрала для офіційної церемонії в Білому домі елегантний образ у глибокому синьому відтінку.
Під час офіційного візиту до США перша леді Китаю Пен Ліюань продемонструвала ще один елегантний аутфіт.
На урочистій церемонії у Білому домі Ліюань постала в темно-синій приталеній сукні міді з довгими рукавами та високим коміром-стійкою, дизайн якої нагадував традиційне китайське вбрання.
Вона також мала ґудзики в тон, тонкий пояс на талії, білі манжети та асиметричну білу облямівку, яка проходила вздовж коміра та верхньої частини вбрання. Взута перша леді Китаю була в чорні шкіряні туфлі-човники на підборах.
До жакета вона прикріпила велику сріблясту брошку у формі багатошарової квітки, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а на руці мала каблучку.
Ліюань зібрала волосся в акуратну зачіску з об’ємом біля коренів, а макіяж зробила з чорними стрілками та нюдово-глянцевим блиском на губах.
Нагадаємо, Пен Ліюань на чаюванні в Білому домі з’явилася у сливовій сукні з баскою.