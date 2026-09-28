У сукні з коміром-стійкою і квітковою брошкою: новий образ першої леді Китаю у Вашингтоні

Пен Ліюань / © Associated Press

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Під час офіційного візиту до США перша леді Китаю Пен Ліюань продемонструвала ще один елегантний аутфіт.

Пен Ліюань / © Associated Press

Пен Ліюань, Сі Цзіньпін, Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

На урочистій церемонії у Білому домі Ліюань постала в темно-синій приталеній сукні міді з довгими рукавами та високим коміром-стійкою, дизайн якої нагадував традиційне китайське вбрання.

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Пен Ліюань, Сі Цзіньпін, Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Вона також мала ґудзики в тон, тонкий пояс на талії, білі манжети та асиметричну білу облямівку, яка проходила вздовж коміра та верхньої частини вбрання. Взута перша леді Китаю була в чорні шкіряні туфлі-човники на підборах.

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Пен Ліюань і Меланія Трамп / © Associated Press

До жакета вона прикріпила велику сріблясту брошку у формі багатошарової квітки, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а на руці мала каблучку.

Пен Ліюань і Меланія Трамп / © Associated Press

Ліюань зібрала волосся в акуратну зачіску з об’ємом біля коренів, а макіяж зробила з чорними стрілками та нюдово-глянцевим блиском на губах.

Пен Ліюань / © Associated Press

Нагадаємо, Пен Ліюань на чаюванні в Білому домі з’явилася у сливовій сукні з баскою.

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