"Почувалися заручницями": українська модель розповіла про зброю, погрози в'язницею та втечу з конкурсу краси

Катерина Білик

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Українська модель Катерина Білик представляла Україну на Miss Grand International 2024 року. Її поїздка, яка мала стати міжнародним конкурсом краси, перетворилася на драматичну історію з озброєними людьми, майже добою без сну, екстреним виїздом із Камбоджі, тяжкою хворобою в Таїланді та конфліктом з королем через її бажання повернутися додому.

Сама історія Miss Grand International неодноразово супроводжувалася публічними конфліктами та скандалами. І саме зараз, коли стартував новий сезон конкурсу, дівчина вирішила згадати, чим для неї обернулася участь два роки тому.

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Це була одна поїздка, один ланцюг подій, який почався з конфлікту навколо конкурсу в Камбоджі, а завершився її особистою боротьбою за можливість виїхати з Таїланду.

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Катерина Білик / © особистий архів

Поїздка за короною, яка почалася зі страху

2024 року Miss Grand International планували провести у двох країнах. Спочатку учасниці мали близько тижня перебувати в Камбоджі — брати участь у заходах, зніманнях і конкурсній програмі. Потім за планом вони повинні були переїхати до Таїланду, де мали відбутися наступні етапи та фінал.

Катерина Білик приїхала представляти Україну та розраховувала на звичайний конкурсний шлях. Але вже в Камбоджі все пішло не за планом. Серед гостей конкурсу виник серйозний конфлікт зі зброєю. Під час одного з заходів на човні дівчина побачила озброєних. Згодом, за її спогадами, багато таких осіб перебували біля готелю, де жили учасниці.

Катерина Білик / © особистий архів

«Нам забороняли виходити за територію готелю, забороняли фотографувати. Паспорти були не у нас на руках. У такій обстановці ти вже припиняєш сприймати все, як конкурс краси. Ти не розумієш, хто ухвалює рішення за тебе і чи зможеш взагалі звідси виїхати», — пригадує вона.

Для моделі ситуація стала настільки тривожною, що про конкурс не було й думки: «Ми почувалися заручницями. Я приїхала на конкурс краси й не могла повірити, що думаю вже не про корону, а про те, чи зможу взагалі звідти вибратися».

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Ніч без сну та екстрений виїзд

За словами Білик, учасниці практично добу не спали. На тлі конфлікту камбоджійську частину конкурсу зрештою скасували. Конкурсанткам повідомили, що їх потрібно терміново перевезти до Таїланду. Формально саме там далі й мав відбутися конкурс. Але після того, що відбулося в Камбоджі, для дівчини цей переїзд уже не сприймався як звичайний переліт між двома етапами. Вона сприймала його як евакуацію.

«Ми намагалися не з’являтися в аеропорту раніше часу і не привертати уваги. Після всього, що ми побачили, боялися, що нам можуть перешкодити вилетіти», — говорить вона.

Зрештою учасниці залишили Камбоджу та прибули до Таїланду. Здавалося, найстрашніше вже позаду. Але саме тут для Катерини почалася друга частина цієї історії. За її словами, у неї була висока температура, проблеми з тиском, а згодом їй діагностували пневмонію.

«Я дуже погано почувалася. У якийсь момент зрозуміла, що більше не можу продовжувати конкурс. Мені потрібно додому», — говорить вона.

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Катерина Білик

І тоді виник новий конфлікт. Модель вирішила припинити участь у Miss Grand International і залишити Таїланд. Але, за її словами, після того, як організатори дізналися про її рішення, виникла проблема з особистими речами. Білик стверджує, що валізи зачинили в окремій кімнаті та стали погрожувати вʼязницею за відмову від участі в конкурсі.

У цей момент вона звернулася по допомогу до українського консульства в Таїланді. За її словами, співробітники привезли їй антибіотики, щоб вона могла почати лікування, та допомогли з виїздом.

«Я особливо вдячна українській консулці. У той момент я була хвора, виснажена і просто хотіла додому», — ділиться модель.

Білик також стверджує, що представники конкурсу, зокрема Нават Ітсарагрисіл, висловлювали претензії українській консулці через те, що вона допомогла Катерині залишити Таїланд.

«Коли я нарешті залишила Таїланд, я просто перехрестилася. Я була хвора й хотіла одного — опинитися вдома та знати, що більше ніхто не може перешкодити мені поїхати», — говорить вона.

Попри цей досвід Катерина не поставила хрест на конкурсах краси. 2025 року вона знову представила Україну на міжнародній сцені, цього разу на Miss Supranational, та увійшла до топ-12.

Нагадаємо, раніше Катерина Білик розповіла, як їй надокучав один зі скандальних братів Тейт. Одіозний блогер роками надсилав їй повідомлення.

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