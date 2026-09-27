67-річна сестра Софії Ротару на свіжому фото зачарувала красою і розчулила важливою заявою

Ауріка Ротару / © instagram.com/rotaruaurika_official

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Сестра української співачки Софії Ротару — Ауріка Ротару — зачарувала своєю красою.

67-річна артистка поділилась свіжим фото в Instagram. На знімку виконавиця позувала в чорно-червоній вечірній сукні. При цьому біляве волосся вона розпустила, а образ доповнила яскравим макіяжем. Ауріка Ротару відверто поміркувала про вік. Артистка говорить, що з роками жінки не втрачають краси. Натомість вони здобувають досвід, нові щасливі моменти та спогади, іноді сльози, але й вони роблять всій внесок. За словами співачки, краса для неї — це не зовнішність. Артистка вважає, що це щастя, усмішка та відчуття любові.

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«З роками жінка не втрачає своєї краси. Адже кожен прожитий рік — це досвід, спогади, щасливі миті, а іноді сльози, які роблять нас сильнішими. З роками розумієш, що справжня краса — не в ідеальній зовнішності, а в очах, які світяться від щастя, у щирій усмішці та в любові, яку ти даруєш іншим», — ділиться артистка.

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Ауріка Ротару / © instagram.com/rotaruaurika_official

Наостанок Ауріка Ротару зробила важливу заяву. Виконавиця звернулась до жінок та закликала не боятися дорослішати. За словами знаменитості, молодість, краса та жіночність не мають віку. Головне, це дбати про себе та насолоджуватися моментом.

«Дівчата, жінки, не бійтеся дорослішати! Не рахуйте зморшки, а рахуйте щасливі моменти. Любіть себе, одягайте красиві сукні, закохуйтесь, мрійте й ніколи не забувайте про себе. Бо вік — це лише цифри. А жіночність, краса і молодість душі не мають віку», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова зачарувала вродою на архівному фото. Знаменитість порівняли з зіркою Голлівуду Брук Шилдс.

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