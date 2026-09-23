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Олена Мозгова показала себе зовсім юною і зачарувала вродою: продюсерку порівняли з Брук Шилдс
Знаменитість показала, який вигляд мала у підлітковому віці.
Українська продюсерка Олена Мозгова поділилась своїм архівним фото, на якому зачарувала вродою.
Знаменитість охопили спогади. Вона вирішила переглянути архівні світлини, однією з яких поділилась у Facebook. Знімок був зроблений у Криму, неподалік Ялти, коли Олена Мозгова була ще зовсім юною. Тоді їй орієнтовно було 14-15 років.
До речі, продюсерка також заінтригувала підписників. Знаменитість зараз готує концерт пам’яті її батька — композитора Миколи Мозгового, на якому обіцяє показати чимало архівного контенту.
«Люблю зануритись в архіви… Тут мені десь 14 чи 15 років… Точно в Криму, неподалік моєї улюбленої Ялти. У наступному концерті памʼяті тата, який ми з командою, вже почали готувати, буде багато цікавих архівних відео, аудіо, фото», — ділиться знаменитість.
Тим часом підписники Олени Мозгової активно почали оцінювати її архівне фото. Користувачі не стримувались від емоцій та зазначали, що продюсерка на знімку неабияк гарна. Деякі ж взагалі порівняли її з голлівудською акторкою Брук Шилдс і запевнили, що вони — немов дві копії.
Ви — красива та неосяжна!
Вам казали, що ви схожа на Брук Шилдс із «Блакитної лагуни»?
Справжня, гарна! Фото точно зроблене на плівку, жодного штучного інтелекту. Насолода для очей!
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова уїдливо підколола колишнього чоловіка, співака Олександра Пономарьова. Продюсерка різко висловилась про його письменницький дебют.