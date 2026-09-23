Скільки води потрібно пити щодня: точна норма залежно від віку

Норма води на день за віком / © pexels.com

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Ба більше, з віком потреби організму змінюються. Тому кількість води, достатня для дитини, підлітка чи дорослої людини, буде різною.

Скільки води потрібно пити щодня

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) визначає орієнтовне адекватне загальне споживання води для дорослих на рівні:

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2 л на день для жінок;

2,5 л на день для чоловіків.

Однак це не означає, що всю цю кількість необхідно випити у вигляді звичайної води. До загального споживання входить також вода, яку організм отримує з інших напоїв та продуктів харчування.

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Фрукти, овочі, супи, молочні продукти та багато інших продуктів містять воду і також допомагають підтримувати водний баланс.

Норма води для дітей від 2 до 8 років

Дитячому організму потрібно менше води, ніж дорослому, але потреба в ній поступово збільшується разом із віком:

Для дітей 2–3 років орієнтовне загальне споживання води становить близько 1,3 л на добу. У віці 4–8 років показник збільшується приблизно до 1,6 л на день.

Не варто змушувати дитину випивати всю цю кількість у вигляді чистої води. Частину необхідної рідини вона отримує разом із їжею та іншими напоями.

Потреба у воді може збільшуватися у спекотну погоду, під час активних ігор, занять спортом, а також при підвищеній температурі тіла, блюванні чи діареї.

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Скільки води потрібно дітям від 9 до 13 років

Після 9 років рекомендації вже дещо відрізняються для хлопчиків і дівчаток.

Для дітей 9–13 років орієнтовна добова норма загального споживання води становить:

близько 2,1 л для хлопчиків;

близько 1,9 л для дівчаток.

У цьому віці особливо важливо враховувати рівень активності. Дитині, яка регулярно займається спортом або багато часу проводить на вулиці у спекотну погоду, може знадобитися більше рідини.

Скільки води потрібно пити підліткам

Починаючи приблизно від 14 років, EFSA застосовує до підлітків ті самі орієнтири щодо споживання води, що й для дорослих.

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Це приблизно 2 л загальної води на добу для дівчат і 2,5 л для хлопців.

Але це лише орієнтир. Підлітки, які активно тренуються, займаються спортом або багато пітніють, можуть потребувати більше рідини.

Норма води для дорослої людини

Для здорових дорослих орієнтир становить близько 2 л води на добу для жінок та 2,5 л для чоловіків з урахуванням води, отриманої з їжі та всіх напоїв.

Отже, відоме правило «потрібно випивати рівно 2 літри чистої води щодня» не є універсальним.

Потреба у воді може бути більшою, якщо людина:

активно займається спортом;

багато пітніє;

перебуває у спекотному кліматі;

має підвищену температуру;

втрачає рідину через блювання або діарею;

вагітна або годує грудьми.

Не існує однієї цифри, яка однаково підходила б усім людям.

Скільки води потрібно пити після 60 років

Для людей старшого віку EFSA встановлює такі самі орієнтовні показники загального споживання води, як і для інших дорослих: 2 л для жінок та 2,5 л для чоловіків на добу.

Проте з віком стежити за питним режимом стає особливо важливо. Відчуття спраги може слабшати, тому людина не завжди помічає, що організму вже бракує рідини.

Саме тому не завжди варто чекати появи сильної спраги. Корисною звичкою може стати регулярне вживання невеликої кількості води протягом дня.

Водночас людям із захворюваннями нирок, серця або іншими станами, при яких лікар рекомендував обмежувати кількість рідини, не слід самостійно збільшувати її споживання.

Як зрозуміти, що організму не вистачає води

Спрага — найочевидніший сигнал, але не єдиний. На недостатнє надходження рідини можуть вказувати:

сухість у роті;

темний колір сечі;

рідше сечовипускання;

втома;

запаморочення;

головний біль.

Особливо уважними до таких симптомів варто бути людям старшого віку, дітям та тим, хто активно займається спортом.

Чи потрібно випивати 8 склянок води на день

Правило «8 склянок води щодня» легко запам’ятати, проте сприймати його як універсальну медичну норму не варто.

Двом людям одного віку може знадобитися різна кількість рідини. Наприклад, офісний працівник, який проводить день у приміщенні, та людина, яка тренується на вулиці у спеку, втрачатимуть різну кількість води.

Тому орієнтуватися потрібно не тільки на цифри, а й на власну активність, харчування, погоду та самопочуття.

Чи можна пити занадто багато води

Так. Принцип «чим більше води, тим краще» також неправильний.

Надмірне споживання води за короткий проміжок часу може порушити баланс електролітів у крові. Тому немає потреби змушувати себе пити літри води, якщо організм цього не потребує.

Найкраща стратегія для більшості здорових людей — підтримувати регулярний питний режим протягом дня та збільшувати кількість рідини тоді, коли її втрати зростають.

Від чого залежить добова норма води

Вік — лише один із факторів. На те, скільки води потрібно людині на день, також впливають стать, маса та склад тіла, фізична активність, температура навколишнього середовища, раціон, вагітність і грудне вигодовування.

Тому рекомендовані цифри варто розглядати як орієнтир, а не як обов’язкову кількість води, яку потрібно випити до останнього мілілітра.

FAQ

Скільки води потрібно пити на день?

Для дорослих EFSA вважає адекватним загальне споживання близько 2 л води на добу для жінок і 2,5 л для чоловіків. У цю кількість входить вода не тільки з напоїв, а й із продуктів харчування. Індивідуальна потреба може змінюватися залежно від фізичної активності, погоди, харчування та стану здоров’я.

Скільки літрів води потрібно пити на день, щоб схуднути?

Не існує окремої універсальної «норми води для схуднення». Достатнє споживання рідини важливе для нормальної роботи організму, але саме по собі вживання великої кількості води не гарантує зниження ваги. Потребу в рідині краще визначати з урахуванням віку, статі, активності, харчування та інших індивідуальних факторів.

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