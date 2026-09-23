В Україні різко переписали ціни на крупи: що саме здорожчало

Крупи

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В Україні у вересні помітно зросли ціни на крупи. Середня вартість продуктів цієї категорії за місяць збільшилася на 6,13%.

Про це свідчать дані Індексу цін на продукти, оприлюднені Мінфіном 23 вересня.

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За даними відомства, індекс споживчих цін на крупи у вересні 2026 року становив 106,13%. Для порівняння, у серпні цей показник щодо попереднього місяця становив 101,77%.

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Тобто темпи подорожчання круп у вересні виявилися суттєво вищими, ніж місяцем раніше.

Які крупи враховували

Розрахунок індексу проводили на основі середньомісячних цін на чотири продукти:

гречку;

манку;

пшоно;

рис.

Водночас показник 6,13% стосується продуктової групи загалом. Він не означає, що кожна з перелічених круп подорожчала саме на такий відсоток.

Мінфін також публікує окремі цінові індекси та середньомісячні ціни для гречки, манки, пшона й рису.

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Нагадаємо, здорожчання продуктів в Україні вже помітно. Раніше йшлося про те, що буде з цінами на хліб, молоко та овочі.

Чергове зростання цін на продукти спричинено руйнуванням логістичних ланцюжків та суттєвим здорожчанням пального.

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