ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко переписали ціни на крупи: що саме здорожчало

У вересні саме категорія круп продемонструвала помітне прискорення зростання цін. Якщо у серпні середній рівень цін зріс на 1,77%, то у вересні — вже на 6,13%.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
В Україні різко переписали ціни на крупи: що саме здорожчало

Крупи

В Україні у вересні помітно зросли ціни на крупи. Середня вартість продуктів цієї категорії за місяць збільшилася на 6,13%.

Про це свідчать дані Індексу цін на продукти, оприлюднені Мінфіном 23 вересня.

За даними відомства, індекс споживчих цін на крупи у вересні 2026 року становив 106,13%. Для порівняння, у серпні цей показник щодо попереднього місяця становив 101,77%.

Тобто темпи подорожчання круп у вересні виявилися суттєво вищими, ніж місяцем раніше.

Які крупи враховували

Розрахунок індексу проводили на основі середньомісячних цін на чотири продукти:

  • гречку;

  • манку;

  • пшоно;

  • рис.

Водночас показник 6,13% стосується продуктової групи загалом. Він не означає, що кожна з перелічених круп подорожчала саме на такий відсоток.

Мінфін також публікує окремі цінові індекси та середньомісячні ціни для гречки, манки, пшона й рису.

Нагадаємо, здорожчання продуктів в Україні вже помітно. Раніше йшлося про те, що буде з цінами на хліб, молоко та овочі.

Чергове зростання цін на продукти спричинено руйнуванням логістичних ланцюжків та суттєвим здорожчанням пального.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie