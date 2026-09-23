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В Україні різко переписали ціни на крупи: що саме здорожчало
У вересні саме категорія круп продемонструвала помітне прискорення зростання цін. Якщо у серпні середній рівень цін зріс на 1,77%, то у вересні — вже на 6,13%.
В Україні у вересні помітно зросли ціни на крупи. Середня вартість продуктів цієї категорії за місяць збільшилася на 6,13%.
Про це свідчать дані Індексу цін на продукти, оприлюднені Мінфіном 23 вересня.
За даними відомства, індекс споживчих цін на крупи у вересні 2026 року становив 106,13%. Для порівняння, у серпні цей показник щодо попереднього місяця становив 101,77%.
Тобто темпи подорожчання круп у вересні виявилися суттєво вищими, ніж місяцем раніше.
Які крупи враховували
Розрахунок індексу проводили на основі середньомісячних цін на чотири продукти:
гречку;
манку;
пшоно;
рис.
Водночас показник 6,13% стосується продуктової групи загалом. Він не означає, що кожна з перелічених круп подорожчала саме на такий відсоток.
Мінфін також публікує окремі цінові індекси та середньомісячні ціни для гречки, манки, пшона й рису.
Нагадаємо, здорожчання продуктів в Україні вже помітно. Раніше йшлося про те, що буде з цінами на хліб, молоко та овочі.
Чергове зростання цін на продукти спричинено руйнуванням логістичних ланцюжків та суттєвим здорожчанням пального.