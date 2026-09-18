Готуйте гаманці, бо ціни на їжу скоро злетять: скільки коштуватимуть хліб, молоко та овочі

Продукти у супермаркеті / © Pixabay

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В Україні очікується чергове зростання цін на продуки. Головними чинниками стрибка цін стали руйнування логістичних ланцюжків та суттєве здорожчання пального.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За словами експерта, аби вберегти населення від фінансового удару та втримати ціни на базовий кошик, державі необхідно терміново змінити підхід до нарахування податку на додану вартість (ПДВ).

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Пропозиції аналітика для захисту покупців

Пільгова ставка на соціальні продукти: ввести знижений ПДВ на рівні 5–8% для життєво необхідних товарів (хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олія, борошно та крупи).

Компенсація за рахунок розкоші: перекрити втрати бюджету через підвищення ПДВ на елітні автомобілі, преміальні товари та предмети розкоші.

Кущ наголосив, що така диференціація податкового навантаження дозволить амортизувати зростання собівартості базової їжі та захистити платоспроможність українців у складний період.

Раніше ми писали про те, що, за даними експертів, долар до кінця вересня готує «сюрпризи», а поточне затишшя — це лише штиль перед бурею.

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