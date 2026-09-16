Курс валют в Україні / © ТСН

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Перша половина вересня на українському валютному ринку виглядала настільки спокійно, що це навіть починає насторожувати. Експерти прогнозували у вересні девальвацію гривні, але поки вона зміцнилась, хай і незначно. Та попереду кінець кварталу, закриття контрактів і активізація імпортерів.

Чи є поточний штиль затишшям перед бурею, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

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Ви також дізнаєтесь:

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– що відбувається на ринку валюти;

– чого очікувати від курсу з 16 по 30 вересня;

– продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, у першій половині вересня продовжилась ситуація з курсом, яка мала місце у серпні: готівковий долар продовжив перебувати у так званому боковому тренді. Тобто коливався у вузькому коридорі без чіткого напрямку зміни курсу, але в цілому долар за два тижні поступово подешевшав нижче 45 грн/долар. Курс продажу мінявся в коридорі 44,80-44,95 грн/долар, курс купівлі — від 44,28 до 44,42 грн/долар. На вівторок, 15 вересня, один долар коштував у продажу в середньому 44,90 грн, у купівлі — 44,40 грн (+10 коп. з початку тижня).

Найвища ціна продажу долара на 15 вересня була 45,10 грн, найнижча — 44,75 грн/долар. Максимальний курс купівлі становив 44,65 грн/долар.

Курс готівкового євро у перший тиждень вересня був повільно висхідним, надалі тренд змінився на низхідний. Коливання від 52 до 52,30 грн/євро у продажу і від 51,40 до 51,62 у купівлі. За 15 днів середній курс повернувся на рівень початку вересня у продажу (52 грн/євро) і знизився у купівлі на 5 коп., до 51,35 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро на 15 вересня була 52,30 грн, найнижча — 51,85 грн. Максимальний курс купівлі становив 51,80 грн/євро.

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Національний банк з 1 по 15 вересня тримав офіційний курс гривні до долара у коридорі 44,46–44,73 грн, на 15 вересня курс був 44,62 грн/долар. У підсумку +10 коп. за 15 днів.

Офіційний курс євро з 1 по 15 вересня знизився на 12 коп., з 51,64 до 51,52 грн/євро. Однак на максимумі євровалюта коштувала 51,99 грн (10 вересня).

Співвідношення долар/євро не змінилось: 1,15 долара за євро.

Андрій Шевчишин оцінив регуляторну політику НБУ в першій половині вересня як направлену на стримування курсу долара.

«Два тижні вересня на валютному ринку України — це чергові інтервенційні „анаболіки“, які не дають можливості ні долару, ні євро показати зростання, — пояснив Андрій Шевчишин. — Кожного дня продавці та покупці на міжбанку намагались виштовхнути курс вгору, але нова порція продажу валюти Нацбанком повертала долар ближче до 44,5 грн. Готівковий ринок по ціні продажу зберігав спокій. Середньодобова купівля валюти знизилась на 0,4% до 96,2 млн доларів, продажа зросла на +0,1% до 67,1 млн дол. Дефіцит операцій населення з готівкою знизився на 1,3% до 29,1 млн доларів. Це все ще дуже значні рівні, які на 20% вищі за середні показники цього року».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти наголосили: ситуація з курсом долара залишається складною і важко прогнозованою. Бо лише керівництво головного гравця на валютному ринку — Нацбанку — знає, коли воно перестане утримувати курс гривні, наповнюючи ринок валютою з золотовалютних резервів. Нагадаємо: НБУ традиційно не дає прогнозів щодо своєї валютної політики.

На думку Андрія Шевчишина, друга половина вересня буде насичена на події, які можуть у подальшому значно вплинути на валютний ринок України: рішення Центробанку ЄС, Федеральної резервної системи США, НБУ по облікових ставках (відсотках річних, під які вони кредитують комерційні банки — Авт.), голосування у Верховній Раді по законах, необхідних для розблокування надходження чергових траншів зарубіжної фінансової допомоги, представлення Кабміном проекту закону про держбюджет України на 2027 рік. «Фундаментальний негатив значний. По-перше, нові надходження призупинені, а золотовалютні резерви зменшуються шаленими темпами. По-друге, знищене ворогом виробництво буде перекриватись додатковим імпортом. По-третє, починається сівба озимих, для неї потрібно 80 млрд грн, яких немає. Наші порти на Чорному морі залишаються закритими, хоча є деяке покращення по відправці зерна порівняно з серпнем. Але негативу додалося від зростання світових цін на нафту. Попри все це, мій прогноз по долару до кінця вересня залишається без змін. НБУ триматиме курс, поки це можливо і конвертуватиме резерви в гривню для фінансування витрат держбюджету. Міжбанк: 44,50–44,85 грн. Слідкуємо за верхнею межею, подолання якої відкриває шлях на 45 грн/долар і далі. Готівковий долар: 44,75–45,25 грн. Готівковий євро в діапазоні 51,5–52,5 грн/євро», — вбачає Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин також згоден, що до кінця вересня офіційні курси долара і євро залишаться на нинішніх рівнях: між 44,5 і 45 грн/долар та між 51,5–52 грн/євро.

«НБУ вирішує свої завдання, одне з них — балансування державного бюджету, якщо зараз відпускати курс долара до 46 грн/долар і вище — матимемо стрімке прискорення інфляції, — поясює Олег Пендзин. — Зростання курсу долара — це зростання цін на найнеобхідніше. Воно у першу чергу вдарить по найнезахищеніших верствах населення, бо Україна зараз залежить від імпорту: це перш за все пальне і енергоносії, ціни на які підуть угору. Тому в короткостроковій перспективі — два-три тижні — курс долара триматимуть. Що буде далі, прогнозувати складно».

Андрій Забловський говорить, що стан на валютному ринку у другій половині вересня продовжать визначати два чинники: дисбаланс між експортом і імпортом і валютна політика НБУ.

«Валюти у країну надходить менше, а попит на неї зростає, в тому числі і на готівковому ринку, однак Нацбанк компенсує дисбаланс значними її продажами, у серпні було продано на міжбанку 4,85 млрд доларів, це 5% золотовалютних резервів, — говорить Андрій Забловський. — Не важко спрогнозувати: попит на валюту зростатиме й далі, і врешті-решт регулятор не зможе його задовольнити. Це означає девальвацію гривні. Не виключено, що вона може розпочатися навіть у вересні, хоча ймовірність невисока. Прогноз: у найближчі два тижні курс на міжбанку коливатиметься у межах 44,5-45,2 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин дав тривожну пораду: у жовтні, можливо, доведеться приймати рішення щодо поступового виходу з гривневих інвестиційних інструментів.

«Каменем спотикання наразі є діяльність Верховної Ради, парламентаріям для розблокування зарубіжної фінансової допомоги необхідно швидко ухвалити 26 законів, — наголосив Олег Пендзин. — Через провал попередніх голосувань під загрозою недоотримання перебуває 29,5 млрд доларів. Ухвалення цих документів критично важливе для фінансування військових і соціальних видатків до кінця 2026 року. Найневідкладніші закони стосуються боротьби з корупцією: реформа Вищого антикорупційного суду, робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів, діяльність Нацкомісії з цінних паперів, а також реформування „Укрзалізниці“, посилення перевірок для ФОПів. Інакше на нас чекає друкування грошей і швидке знецінення гривні».

Андрій Шевчишин вважає за краще запасатися валютою.

«Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку від знецінення заощаджень. Очевидно, що продавати долари і євро не варто, адже курс поки не зростає», — говорить експерт.

Андрій Забловський називає передчасним вихід з гривневих інвестиційних інструментів. Але радить мати під рукою недоторканний запас коштів, які можуть бути задіяні за першої необхідності.

«Це готівкова гривня та валюта (у пропорції 50/50) у сумі не менше трьох місяців базових затрат родини. Гроші мають бути доступні миттєво у разі надзвичайної ситуації. Все понад цієї суми найвигідніше тримати в облігаціях внутрішньої державної позики», — радить Андрій Забловський.

Як бачимо, у порадах експертів з’являються тривожні нотки. Резюме: обвалу гривні вони не очікують, а до кінця місяця прогнозують стабільність її курсу. Проте застерігають: це затишшя перед бурею.

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