Вартість світла змінюватиметься протягом доби: в Україні готують нові правила для споживачів

В Україні готують нові правила для споживачів електроенергії / © pixabay.com

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 15 вересня схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електроенергії, який дозволить споживачам із розумними лічильниками переходити на динамічні тарифи та простіше змінювати постачальника.

Про це йдеться на вебпорталі Регулятора.

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Як пояснюють у НКРЕКП, головним нововведенням є можливість для власників інтелектуальних лічильників укладати договори з динамічною ціною на електроенергію. Окрім цього, ініціатива розширює варіанти розрахунків та спрощує процедуру зміни постачальника послуги.

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Вартість електрики за динамічним тарифом змінюватиметься залежно від коливань на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. Це дозволить людям підлаштовувати використання приладів під години найнижчих цін і суттєво економити. Водночас вибір такого тарифу є суто добровільним, тож споживач сам вирішуватиме, чи варто підписувати таку угоду.

«Постачальники електроенергії, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, мають забезпечити можливість укласти договір з динамічною ціною тим клієнтам, які мають інтелектуальні лічильники», — наголошують у НКРЕКП.

До підписання угоди електропостачальник зобов’язаний роз’яснити клієнту механізм формування ціни, а також поінформувати про можливі вигоди, можливі фінансові ризики та витрати. Уся інформація про обсяги споживання й динаміку тарифів буде доступна споживачу в його особистому кабінеті.

Новації також передбачають спрощену й повністю безоплатну зміну постачальника для населення та представників малого бізнесу. Крім того, українці зможуть укладати договори з енергокомпаніями з країн ЄС чи Енергетичного Співтовариства, які пройшли необхідну акредитацію в Україні.

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У НКРЕКП зазначають, що ці кроки покликані зміцнити захист прав споживачів та гармонізувати український енергоринок із європейськими нормами. Проєкт постанови буде оприлюднений на сайті НКРЕКП для отримання зауважень і пропозицій.

Ціна на світло в Україні — останні новини

Раніше ТСН.ua розповідав, що від 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні, оскільки Уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення. Ціни на світло, газ і воду восени не зміняться.

Зауважимо, 2026 року тариф на світло становить 4,32 грн/кВт·год, тому витрати на комуналку для багатьох українців стали відчутним ударом по гаманцю. Користувач Threads Борис Ращук розповів, яке налаштування бойлера допомогло йому скоротити суми у щомісячних квитанціях за світло вдвічі.

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