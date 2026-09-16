Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто псувати собі карму

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Головне — не бажати нікому зла та утриматися від дій, які можуть завдати шкоди оточенню, адже відповідний бумеранг повернеться дуже швидко.

Сьогодні, 16 вересня, представникам усіх знаків зодіаку не рекомендується бажати комусь зла, але трьом із них особливо не варто псувати собі карму.

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Овен

Овни, не контролюючи себе, можуть сказати чи зробити те, про що згодом шкодуватимуть. Сьогоднішній день не стане винятком із правила — розлютившись, вони будуть готові розірвати свого кривдника на шматки, головне для них у цій ситуації — вчасно зупинитися, поки бумеранг не полетів у їхній бік.

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Близнята

Близнята, які вважають себе досконалими, дуже не люблять усвідомлювати, що інша людина в чомусь перевершує їх. У таких випадках вони впадають у справжню лють, проклинаючи всіх, чого їм ніколи не можна робити, а сьогодні — особливо: розплата настане швидко й неминуче.

Діва

Діви часто демонструють крижаний спокій, хоча всередині них вирують пристрасті. Найбільше вони дратуються, коли з’ясовується, що хтось із оточення знає про щось більше, ніж вони. Будучи глибоко ображеними, вони можуть наговорити опоненту багато грубощів.

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