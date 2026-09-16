Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит портить себе карму

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Главное, не желать никому зла и отказаться от действий, которые могут нанести урон окружающим, соответствующий бумеранг прилетит очень быстро.

Сегодня, 16 сентября, желать кому-либо зла не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно портить себе карму.

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Овен

Овны, не контролируя себя, могут сказать или сделать то, о чем впоследствии жалеют. Нынешний день исключением из правила не станет — разозлившись, они готовы будут растерзать своего обидчика, главное для них в этой ситуации — вовремя остановиться, пока бумеранг не полетел в их сторону.

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Близнецы

Близнецы, считающие себя совершенством, очень не любят осознавать, что другой человек в чем-то их превосходит. В таких случаях они впадают в настоящую ярость, проклиная всех, чего нельзя им делать никогда, но сегодня — особенно: расплата последует быстро и неотвратимо.

Дева

Девы часто демонстрируют ледяное спокойствие, хотя внутри у них бушуют страсти. Сильнее всего они раздражаются, когда выясняется, что кто-то из окружающих знает о чем-либо больше, чем они. Будучи глубоко уязвленными, они могут наговорить оппоненту много грубостей.

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