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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

В крошечном лимонном бикини: звезда реалити похвасталась пышными формами на отдыхе

Британская модель опубликовала серию соблазнительных фотографий, на которых она принимала солнечные ванны.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками с отдыха. Для фотосета у моря она выбрала пляжный образ.

Модель позировала в крошечном бикини нежного лимонного оттенка, в котором продемонстрировала свои соблазнительные пышные формы. Верх купальника был выполнен в форме бандо с драпировкой и украшен посередине большой золотистой деталью, похожей на ракушку.

Ева Гейл

Ева Гейл

На солнце кожа Евы эффектно сияла, а светлый оттенок купальника прекрасно контрастировал с ее бронзовым загаром. Аутфит она дополнила тонкими браслетами, кольцами и изящным украшением на лодыжке.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл распустила волосы и нанесла макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и глянцевой помадой.

Ева Гейл

Ева Гейл

Знаменитость позировала на мягком шезлонге под балдахином, принимая соблазнительные позы. «Идеальное завершение лета», — подписала она снимки.

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