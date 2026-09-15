Повышение НДС и цен, почти 5 трлн на оборону и 53 млрд на дороги: обнародован проект бюджета-2027

Кабмин обнародовал проект госбюджета-2027

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Правительственный проект госбюджета на 2027 год предусматривает 5,648 трлн грн доходов и 7,272 трлн грн расходов. Разницу между этими суммами государство планирует покрывать, в частности, за счет заимствований, а потребность в международной поддержке в следующем году оценивается в $52,6 млрд.

Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2027 год, обнародованном Министерством финансов Украины.

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Где государство возьмет деньги

На простом языке бюджет-2027 будет работать с большим дефицитом: государство планирует потратить примерно на 1,6 трлн грн больше, чем получит доходов. В проекте предусмотрено более 2,3 трлн грн государственных заимствований, из которых более 1,8 трлн грн должны быть внешними.

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Для украинцев это важно, потому что финансирование государственных потребностей будет зависеть не только от налогов внутри страны, но и от международной поддержки. В Минфине отмечают, что своевременное поступление помощи остается критически важным для финансирования запланированных расходов.

В прогнозе на 2027 год заложена инфляция 8%, средняя зарплата 34,4 тыс. грн и средний курс 47,1 грн за доллар. Следует заметить, что это лишь прогнозные показатели, на которых построен бюджет, а не гарантированные цифры для каждого украинца.

НДС, горючее и цены

Одно из наиболее ощутимых для населения изменений возможно повышение стандартной ставки НДС с 20% до 21%. В проекте это названо одним из потенциальных источников ресурса для страхования бизнеса от военных рисков; отдельно правительство рассматривает повышение акциза на горючее, но окончательное решение по НДС еще требует законодательного урегулирования.

Что это значит для покупателя? Повышение НДС на один процентный пункт не означает автоматического роста всех цен на 1%. Например, товар, который без налога стоит 100 грн, за ставки 20% обойдется в 120 грн, а за 21% — 121 грн, но конечный эффект будет зависеть от того, какую часть дополнительной налоговой нагрузки бизнес переведет на покупателя. Так что цены могут вырасти как меньше, так и более 1%.

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В то же время акциз на горючее может оказать более широкое влияние. Топливо нужно не только водителям, но и перевозчикам, аграриям, производителям и коммунальным предприятиям, поэтому изменение его стоимости может отражаться и на себестоимости других товаров и услуг.

Около 5 трлн на оборону

На безопасность и оборону правительство заложило 4,9 трлн грн — это 43,8% ВВП и на 517,9 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год. Из этой суммы 2,3 трлн грн должны пойти на вооружение и военную технику, а 1,8 трлн — на оплату труда с начислениями.

Для гражданских эта цифра означает продолжение режима экономики военного времени: огромный объем внутренних ресурсов государство направляет на оборону. Именно поэтому вопросы налогов, международной помощи и заимствований напрямую связаны с финансированием армии.

Что получат люди

На образование предусмотрено 328,5 млрд грн — на 50,8 млрд больше, чем в плане 2026 года. На зарплаты работников учебных заведений закладывают 235,3 млрд грн, а среднемесячная зарплата опытного учителя в 2027 году в презентации Минфина предусмотрена на уровне 27,3 тыс. грн.

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Здравоохранение планируют профинансировать на 292,5 млрд грн. На Программу медицинских гарантий должны быть направлены 225 млрд грн, а за счет повышения тарифов правительство рассчитывает довести среднюю зарплату врача специализированной помощи до не менее 30 тыс. грн, медсестры — до 20 тыс. грн. На «Доступні ліки» предусмотрено 21,7 млрд грн.

На социальные расходы Минсоцполитики предусмотрено 540,3 млрд грн. Наибольшее направление — 292,8 млрд грн трансферта Пенсионному фонду на выплату доплат к пенсиям, еще 66,4 млрд грн — в поддержку людей с инвалидностью и их социальную интеграцию, в том числе протезирование.

Для ВПЛ заложено 83,2 млрд грн. Из них 39,6 млрд грн — помощь на проживание, 11,5 млрд грн — компенсация за уничтоженное имущество, 12 млрд грн — меры поддержки временного проживания. На жилищную политику в общей сложности предусмотрено 84,9 млрд грн, в том числе 45 млрд грн на «єОселю» и 24,4 млрд грн на «єВідновлення», компенсации и ваучеры.

53 млрд на дороги

В 2027 году правительство хочет частично восстановить Государственный дорожный фонд и предусматривает 52,8 млрд грн. Из них 34,2 млрд грн должны пойти на дороги государственного значения, 8,5 млрд грн — на местные дороги и коммунальные улицы, еще 10,1 млрд грн — на выполнение долговых обязательств.

Для людей это одна из тех частей бюджета, результат которой можно будет увидеть напрямую. В то же время часть средств направляется на дороги, важные для военной логистики и экономической активности.

В чем главный риск

Проект бюджета объединяет рост расходов на оборону, социальную сферу и развитие с необходимостью искать дополнительные доходы. Для обычного украинца это означает простой баланс: больше денег на государственные программы может сочетаться с большей налоговой нагрузкой, а масштабный дефицит делает бюджет зависимым от ссуд и международной помощи.

При этом окончательные правила могут измениться. Повышение НДС требует отдельного законодательного решения, а сам проект бюджета должен пройти парламентское рассмотрение, так что нынешние цифры еще не являются окончательным бюджетом, с которыс страна войдет в следующий год.

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